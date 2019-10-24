أمطار وسيول وسحب.. بيان هام للأرصاد بشأن طقس غد الجمعة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غد الجمعة، 25 أكتوبر، تكاثر اﻟﺴﺤب اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘوسطة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد.





وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، فإن رجال الهيئة توقعوا أن ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘوط أﻣطﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴواﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎلية وﻣﻨﺎطق ﻣﻦ اﻟوﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫرة وﺳﻴﻨﺎء.





الأمطار قد تصل إلى القاهرة





وقال الخبراء إن هناك إمكانية لامتداد الأمطار إﻟﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴد وﺟﻨوﺑﺎ ﻋلى مدينتي حلايب وﺷﻼﺗﻴﻦ ﺗكون غزيرة ورﻋدية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎطق ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻗد ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣد اﻟﺴﻴﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎطق ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء.





طقس الغد على السواحل





ويكون طقس الغد ﻟطيف ﻋﻠﻰ اﻟﺴواﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟوجه اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻌﺘدل ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌيد ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋلى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌيد ﻧﻬﺎرا ﻟطيف أول اﻟﻠﻴﻞ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة آﺧره، وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية في اﻟﺸﺒورة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋلى ﻣﻨﺎطق ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘدلة ﺗﻨﺸط ﻋﻠﻰ اﻟﺴواﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟوﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴد.





كما توقعوا أن ﺗﻨﺸط ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘوﺳط ﻣﻤﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ اﺿطﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤرية.





حالة الطقس في البحرين الأبيض والأحمر





وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الصغرى والكبرى





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.