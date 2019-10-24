إنتر ميلان يفاوض "العجوز المجمد"

يرغب نادي إنتر ميلان في ضم المهاجم الألماني توماس مولر، الذي فقد موقعه الأساسي مع ناديه بايرن ميونخ، بحسب ما ذكرت اليوم الخميس صحيفة كيكر الألمانية.









واستهل مولر مباراة بايرن الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني (3-2) أساسياً، وذلك بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الست السابقة.









وبعد وصول البرازيلي كوتينيو معاراً من برشلونة الإسباني، لم يعد بمقدور اللاعب الدولي حجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.









وفي اليونان، بدأ مباراته على الجهة اليمنى قبل انتقاله إلى وسط الهجوم، وهناك مرر كرتين حاسمتين لكنه كان بعيداً عن إيقاعه.









ووصل الشاب البافاري الى بايرن بعمر 10 أعوام، لكن بعد 20 عاماً من بداياته مع الفريق العريق، وبرغم رمزيته في النادي لم يعد قادراً على تكرار مستوياته على غرار 2014، عندما ساهم في إحراز بلاده لقب كأس العالم.



