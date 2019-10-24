مصرع شاب خلال عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر

لقي شاب مصرعه جراء اصطدام سيارة به حال عبوره للطريق بمدينة 6 أكتوبر.



وكانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص، في حادث مروري، بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس.



وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية يدعى "إسلام عبده" أثناء عبوره الطريق، بمنطقة الحزام الأخضر، صدمته سيارة، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل جثته إلى مستشفى الشيخ زايد.



وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.