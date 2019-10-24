رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح أعمال المؤتمر الدولي الأول للابتكارات التربوية

يفتتح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، السبت المقبل، أعمال المؤتمر الدولي الأول للابتكارات التربوية والتعلم المدعوم بالتكنولوجيا 2019، الذي تنظمه وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بالجامعة، ويعقد تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستمر أعماله لمدة يومين بقاعة المؤتمرات بكلية الطب، ويشارك فيه رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد، وبرلمانيون وعدد من خبراء التعليم العالي.



وأكد رئيس جامعة الإسكندرية فى بيان له اليوم، على أهمية المؤتمر للتوعية بمفهوم الابتكارات التربوية وأثره فى دعم تصنيف الجامعة ودعم التدويل، ودعا المجتمع الجامعي لحضور المؤتمر، موضحا أن فاعلياته تتضمن توجيه القائمين فى مؤسسات التعليم العالي بأهمية التحول الرقمى فى قطاع التعليم والاستخدامات المختلفة للتكنولوجبا التى تدعم مساعى جامعة الإسكندرية نحو هذا التحول والذى تعكسه الخطة الاستراتيجية للجامعة.



وأشارت الدكتورة غادة الخياط المدير التنفيذى للوحدة، أن أعمال المؤتمر سوف تتناول قضايا هامه تتعلق بمنهجيات التعليم والتعلم يناقشها خبراء مصريين ودوليين، وسيتم عرض بعض الدروس المستفادة من إصلاح التعليم الفنى وكيف يمكن أن يتم التعاون بينه وبين الجامعات، كما يناقش المؤتمر بعض قضايا التعليم فى قطاعات بعينها كالتمريض والتجارة وتكنولوجيا المعلومات.



وأضافت أن المؤتمر سيتضمن على هامش فاعلياته خمس دورات لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وأوراق بحثية شفهية وعلى هيئة Poster، ومعرضا للإبتكارات التربوية.