مظاهرات حاشدة في هونج كونج لدعم الانفصاليين في كاتالونيا



تحركت سلطات هونج كونج اليوم الأربعاء لسحب مشروع قانون غير مرحب به لتسليم المجرمين والذي أثار أشهر من الاحتجاجات الفوضوية التي تحولت منذ ذلك الحين إلى حملة لتغيير ديمقراطي أكبر.



ومع ذلك، فقد ألقت الدراما المحيطة بالإفراج عن أحد المشتبه بهم بجريمة القتل في قلب جدال قضية التسليم بظلالها علي الغاء المشروع الذي طال انتظاره.



صرح تشان تونغ كاي، الذي أكمل عقوبة منفصلة بتهمة غسل الأموال، للصحفيين بعد إطلاق سراحه أنه يرغب في تسليم نفسه إلى السلطات في تايوان، حيث كان مطلوبًا لقتل صديقته الحامل، بون هيو-الجناح.

اعلنت تايوان اليوم الثلاثاء استعدادها لارسال وفد لاعادة تشان الى الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي للمحاكمة، لكن رفضت هونج كونج العرض قائلة انه يجب السماح للمشتبه فيه بالسفر بدون مرافق الى تايوان لتسليم نفسه.



تعود جذور الجدل لعدم رغبة هونج كونج، وهي منطقة صينية تتمتع بحكم شبه ذاتي، في الاعتراف بشرعية الهيئات القانونية في تايوان، والتي تعتبرها السلطات الشيوعية في بكين مقاطعة انفصالية.



رفضت الصين أي اتصال بإدارة رئيسة تايوان المنتخبة مباشرة تساي إنغ ون بسبب رفضها تأييد زعم بكين بأن الجزيرة أرض صينية تنتظر ضمها. ويبدو أن هذا أجبر هونج كونج على رفض التعاون مع تايوان بشأن إصرار تايبي على "مساعدة قانونية متبادلة" مع هونغ كونغ تتطلب من مؤسساتها التعامل مع بعضها البعض على قدم المساواة.



وقال مجلس شئون البر الرئيسي في تايوان إن السماح للمشتبه في ارتكاب جريمة قتل بالسفر من تلقاء نفسه سيتجاهل سلامة الركاب الآخرين وأن نهج هونج كونج من شأنه أن ينغمس في تشان ويجعل هونج كونج "جنة إجرامية حيث يمكن للقتلة أن يتجولوا فيها".



وكانت زعيمة هونج كونج كاري لام قد ذكرت مرارًا قضية تشان كمبرر للتعديلات المقترحة على قانون تسليم المجرمين، قائلة إنه لا يمكن إرساله إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لأنه لا يوجد اتفاق لتسليم المجرمين.



لكن أثار الاقتراح مخاوف واسعة النطاق من أن سكان هونغ كونغ، الذين حافظوا على محاكمهم المستقلة منذ أن انتقلوا من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني في عام 1997، سوف يتعرضون لخطر إرسالهم إلى النظام القضائي الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي الصيني. اعلنت لام الشهر الماضي أنها ستسقط مشروع القانون في مواجهة معارضة شرسة.



اندلعت الاحتجاجات في أوائل يونيو واصبحت أكبر أزمة سياسية في المدينة منذ عقود، امتدت إلى مطالب بالاقتراع العام والتحقيق في مزاعم انتهاكات الشرطة، بما في ذلك رش المسجد والمارة بمياه عالية الضغط مصبوغة بالأزرق من مركبة هجومية في المناطق الحضرية.



في خضم الفوضى السياسية المستمرة وعنف الشوارع، تم التشكيك في قدرة لام علي قيادة هونج كونج



يخطط المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ لحشد الدعم للانفصاليين في منطقة كاتالونيا الإسبانية.وصف المنظمون حدث ليلة الخميس بأنه عرض للتضامن مع الحركة الكاتالونية، التي أشعلها الغضب بسبب الأحكام المطولة بالسجن على زعماء الحركة الانفصالية في المنطقة.خرج المتظاهرون من هونج كونج إلى الشوارع منذ يونيو في احتجاجات عنيفة وفوضوية متزايدة وسط مخاوف متزايدة من سيطرة بكين المتشددة على المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.وتشمل المطالب إجراء انتخابات لأكبر زعيم في المدينة والتحقيق في وحشية الشرطة المزعومة، ولكن ليس الاستقلال عن الصين.اندلعت الاحتجاجات العنيفة في كاتالونيا الغنية هذا الشهر بعد أن حكمت محكمة على الزعماء الانفصاليين بالسجن لمدة تصل إلى 13 عامًا في محاولة لإعلان استقلال المنطقة في عام 2017.