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بوغدانوف يلتقي فايز السراج لبحث الأزمة الليبية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:39 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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  ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز سراج ناقشا الوضع العسكري والسياسي والإنساني في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان "خلال المحادثة التي شارك فيها وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سياله ناقشوا بصراحة تطور الوضع العسكري والسياسي والإنساني في ليبيا".

وأكدت موسكو التزامها المستمر بضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها والقضاء على الإرهاب في البلاد ، المنقسم بين حكومتين متنافستين ، مضيفة أن الجانبين تطرقا إلى العلاقات الثنائية.

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