محمود حجازي عن تصوير الشرنوبي له "لما الصحاب يتقابلوا في الشغل"

مسلسل زلزال



جدير بالذكر أن أخر ظهور للفنان محمود حجازي في مسلسل زلزال الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي وهو من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري هنادي مهنى، تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر.



وعلي سياق اخر فقد صرح الفنان محمود حجازي للفجر الفني انه يستعد في هذه المرحلة لأكثر من عمل وأنه حاليًا في مرحلة القراءة، وهناك مسلسل "شديد الخطورة " مع المخرج حسام على والمؤلف محمد سيد بشير والمسلسل من الأعمال الدرامية ذات ال ٧ حلقات ويعد أول مسلسل إنتاج مصري ينتمي لنوعية هذه المسلسلات.





جدير بالذكر ان الفنان محمود حجازي زوج المذيعة وخبيرة التجميل اسما شريف منير ، وقد تزواجا في عام (2018) بعد قصة حب جمعتهما وانتهت في القفص الذهبي، ودائما ما يحرص حجازي على مشاركة زوجته الصوره الرومانسية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

















نشر الفنان محمود حجازي مجموعه من الصور من كواليس "حكايه ماتيجي يا مليجي"، عبر حسابه الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقام بالأشاره الي الفنان محمد الشرنوبي.وعلق حجازي على الصور، قائلًا: "لما الصحاب يتقابلوا في الشغل، كواليس حكايه ماتيجي يا مليجي"، وكالعادة تفاعل عدد كبير من الجمهور ومتابعيه."ما تيجي يا مليجي" ضمن حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك 3 الذي يذاع من الأحد إلى الخميس الساعة الثامنة مساءً على شاشة MBC، بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، دنيا عبد العزيز، محمود حجازي، هبة عبد الغني، تأليف عمرو محمود ياسين،إنتاج أحمد عبد العاطي، وشركة سينرجي للإنتاج، ومن إخراج مصطفى فكري.