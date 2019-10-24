محافظ بني سويف خلال رحلة "التجربة الأمريكية": نبحث ربط الخريجين بسوق العمل (صور)

أستعرض هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، خلال زيارته ضمن الرحلة الدراسية لتجربة ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، تجربة المحافظة في مجال التدريب المهني والتي ارتكزت على عدة محاور وأهداف منها: إعادة تفعيل وتأهيل مراكز التدريب المهني على مستوى المحافظة ودعمها بالوسائل والأنظمة الحديثة للقيام بدروها.



وأشار المحافظ، في بيان له، إلى أنه تم تشغيل مركز الكفاءة الإنتاجية من خلال إعادة تأهيله وتوفير المعلمين المدربين والإعلان عن مميزاته ودوره في تنمية المهارات الفنية وتوفير فرص عمل للخريجين عن طريق جمعيات المستثمرين بالمناطق الصناعية الثمانية، بجانب انشاء مجلس أمناء لمتابعة تشغيل مراكز التدريب مما يساهم في ربط الخريجين بسوق العمل وتوفير كوادر وأيدي عاملة مدربة.



وأشار المحافظ، إلى امكانية الاستفادة من دعم برنامج كلية سنترال لتحقيق نتائج أفضل وأسرع، لافتا إلى أن بني سويف كانت من أولى المحافظات في تشكيل وحدة تنمية اقتصادية محلية منبثقة من الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، وأنه تم تشكيل أول مجلس اقتصادي استشاري يضم نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديمين والمستثمرين والمرأة والشباب للمساهمة في تنفيذ الرؤية والخطة التنموية.



يُذكر أن محافظ بني سويف، يواصل أجندة عمل زيارته ضمن الرحلة الدراسية لتجربة ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يزور الولاية وفد من المحافظة ووزارة التنمية المحلية للوقوف ميدانيا على التجربة التنموية، في إطار الدعوة الموجهة من مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفي إطار متابعة مشروع تحسين القوي العاملة وتعزيز المهارات "WISE وايز" والذي يتم تنفيذه بالمحافظة وتموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".



والتقى محافظ بني سويف بعمدة تشارلوت "في ليليس" بجانب عقد اجتماع مع القيادة الإقليمية لتحالف الأعمال في تشارلوت وفريق التنمية الإقتصادية لشركة ديوك للطاقة، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تأتي ضمن برنامج وأهداف الزيارة، وكان من أهم هذه الموضوعات: البرامج المتعلقة بتنمية القوى العاملة مثل برنامج تطوير القوى العاملة في كلية سنترال بيدمونت المجتمعية والذي يمكن تطبيقه في 3 شهور فقط، بجانب مناقشة الاستفادة من تجربة تشارلوت في مجال تنمية وتطوير أداء العاملين والموارد البشرية، وآليات ربط الخريحين من المدارس والكليات التطبيقية بسوق العمل.



وخلال اللقاء تم عرض فيديو تعريفي بمقومات بني سويف وحجم المشروعات المنفذة خلال الست سنوات الماضية في قطاعات الطرق والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي والإستثمار والزراعة وغيرها، بجانب استعراض مقومات المحافظة السياحية في مختلف المجالات، وماشهدته المحافظة في الفترة الأخيرة، خاصة في مجالات استعادة الصورة الحضارية لمدن وميادين وقري الممحافظة من خلال أعمال التطوير والتجميل والرصف، وتطوير كورنيش النيل وغيرها، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي.



وأشار بيان المحافظة، إلى أن عمدة تشارلوت أعربت عن اعجابها بمحافظة بني سويف، التي تتمتع بالحضارة الفرعونية والقبطية والاسلامية، والطبيعة الخلابة خاصة نهر النيل، والمناخ المعتدل، مبدية اندهاشها بالنقلة التي شهدتها بني سويف كمحافظة صغيرة وعريقة من جمهورية مصر العربية، خاصة جمال ميادينها ونظافة طرقها الرئيسية، وهرم ميدوم والأثار التاريخية الشاهدة على عراقة هذه المحافظة، والمشروعات الضخمة والعملاقة التي جعلت من بني سويف مكانا مركزيا، مؤكدة أن بني سويف أصبحت ضمن أولوياتها في الزيارات السياحية في الفترة القادم.

