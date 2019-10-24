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بوتين يعرب عن استعداده للتوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:26 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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أعربت الرئاسة الروسية ( الكرملين)عن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوسط بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

حيث التقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على هامش مشاركتهما في قمة "روسيا إفريقيا 2019"، اليوم الخميس في ظل توتر متصاعد بين البلدين الإفريقيين على خلفية بناء أديس أبابا لسد ترى فيه مصر تهديدا لأمنها المائي.

وزادت حدة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام البرلمان قال فيها: "البعض يقول أشياء عن استخدام القوة، يجب أن يكون واضحا أنه لا يوجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء سد النهضة".

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الكلمات المفتاحية

روسيا افريقيا روسيا آبي آحمد

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