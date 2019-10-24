"نظام نور 1441".. خطوات الحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية بدون تسجيل

كثرت في الأونة الأخيرة حالات البحث عن رابط نظام نور 1441 على محركات البحث من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية لتسجيل ابنائهم في المدارس والتقديم في روضات الأطفال الحكومية التابعة لوزارة التعليم السعودية، وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالاخبار المهمة التي تفيدهم، وتسهيلا على المواطنين، نقدم لكم اليوم خطواط الحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية عبر رابط نظام نور 1441 .

نتائج الطلاب برقم الهوية عبر بوابة نظام نور 1441 الإلكترونية، و الدخول على الموقع الرسمي بدون التسجيل، وذلك من خلال هذا الرابط ( هنــــــــــــــــــــــــا )، وفيما يلي نستعرض معكم خطوات طريقة الدخول على الموقع برقم الهوية والحصول على النتيجة فور ظهورها. للحصول على

خطوات الدخول على نظام نور 1441 برقم الهوية







نظام نور 1441 من ( هنــــــــــا ) ، والتوجة إلى أسفل الصفحة والضغط على "هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم" أولًا الدخول على الموقع الرسمي لـمن (والتوجة إلىوالضغط على "هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم"

بوابة نظام نور الإلكترونية

بعد الضغط على "هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم"، التي ستنقلك الي صفحة إعادة ضبط كلمة السر، وتوجد بها خانه فارغة لكتابة رقم الهوية، قم بكتابة رمز التحقق في الخانة الفارغة التالية، ثم اضغط على أيقونة التالي.





