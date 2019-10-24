"تعليم" قنا: ندوات مكثفة لطلاب الثانوية حول "الشائعات وحروب الجيل الرابع"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، عقد ندوات تثقيفية الموسعة، عن الشائعات وحروب الجيل الرابع ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها المديرية خلال شهر أكتوبر الجاري بالإدارات التعليمية التسع المختلفة.



فيما قال أبوالوفا عبدالسلام، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، إنه يتم تكليف أحد الاخصائيين الاجتماعيين بمرافقة 20 طالبًا أو طالبة لحضور الندوة للأهمية القصوى وحتي لا تتعرض المدارس المستهدفة للمساءلة القانونية.



وأوضح أن مديرية قنا للتربية والتعليم، تنظم الندوة التثقيفية الموسعة عن الشائعات وحروب الجيل الرابع ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها المديرية خلال شهر أكتوبر الجاري بالإدارات التعليمية التسع المختلفة، إلتزامًا بخطة الوزارة وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في زيادة الوعي لدى طلاب المرحلة الثانوية بخطورة الشائعات وأثرها على الأجيال القادمة وذلك صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 بمقر قاعة الأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة قنا.



وأشار إلى أنه تنعقد سلسلة الندوات تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وإشراف إدارة العلاقات العامة بالمديرية، حيث أن تلك الندوة في ذلك التاريخ تستهدف طلاب المرحلة الثانوية بإدارات" نجع حمادي - فرشوط - الوقف" التعليمية.

