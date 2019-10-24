شاهد بالفيديو.. طليق بوسي يكشف بداية الخلافات بينهما

كشف طليق الفنانه بوسي وليد فطين عبر برنامج "عرب ودد"، تفاصيل بداية الخلافات التي نشبت بينهما والتي وصلت الي ساحات القضاء وقال: "الخلافات بدأت بيننا من فيلم "عمر وسلوي" التي كانت تشارك بطولته مع الفنان كريم محمود عبد العزيز".وتابع فطين، "الفنان كريم عبد العزيز" كان بيشوف شغله وبيحاول التقرب لها حتي لا تخاف من الكاميرا ، حتي بدأت هي تتوهم أشياء ثانية" علي حد قوله.وكانت محكمة جنح الهرم أصدرت حكماً غيابيا بحق ​الفنانة بوسي​ يدينها رسميا بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها وليد فطين، بنفس حيثيات الحكم الصادر بحقها سابقا بالحبس 9 سنوات في قضية 11 شيكا الأمر الذي دفع بفريقها القانوني التحرك لتقديم معرضة سريعة أمام المحكمة المختصة منعا لتنفيذ العقوبة.ويأتي هذا الحكم بعد أيام على حصول بوسي على البراءة حيث إنتهت القضية بالتصالح مع طليقها ودفع 550 ألف جنيه، الغرامة التي قضت بها محكمة جنح مستأنف النزهة، بعد قبولها الاستئناف المقدم من بوسي على حكم حبسها.وكانت المطربة بوسي حررت شيكات لطليقها وبالذهاب للبنك تبين أن الشيكات بدون رصيد مقابل لها، فتقدم برفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة وتم الحكم فيها فتقدمت باستئناف على هذه الأحكام لتحدد المحكمة جلسة.كما استعانت المحكمة بشهادة المنتج أحمد السبكي لتأكيد أن الشيكات تم تحريرها بخديعة من زوجها، ولكن تم تأييد الحكم نهائيا ولم يكن أمامها فرصة للنجاة من الحبس إلا بالتصالح مع طليقها أو طلب معارضة استئنافية على الحكم، فاختارت الصلح.وقد صرح محامي الفنانة بوسي، إن هناك 50 قضية شيك بدون رصيد مرفوعة ضد موكلته من قبل شخص واحد، أو بالأحرى هو وأخوته وأشقائه، لأن الموضوع به نوع من المكايدة العائلية لأن هذا الشخص كان زوجها.في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هذه الشيكات كانت صادرة من دفتر شيكات واحد فقط.وأضاف محامي الفنانة بوسي، أن المحكمة قامت بضم 14 قضية مع بعضها البعض، وقضت فيها بعقوبة 50 ألف جنيها عندما رآت أن المسألة تكاد تكون غير معقولة من ناحية إصدار كل هذه الشيكات بهذه الأرقام، حيث لا يوجد شخص لا يمتلك من الدنيا شيء ويكتب على نفسه شيك بـ22 مليون وأخر بـ25 مليون.ولفت إلى أنه ضد طرح تفاصيل الحياة الخاصة للفنانين على وسائل الإعلام ولكن هذه هي طبائع المصريين الذين يحبون معرفة التفاصيل ودقائق الأمور والأمور الشخصية والأسرار.