أمين عام جامعة بنها: تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بأثر رجعي من يوليو (صور)

أكدت سامية عبد الحميد، أمين عام جامعة بنها، التنسيق مع جميع الوحدات المالية بالجامعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين.



وأشارت "عبد الحميد" إلى أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي وزارة المالية في وحدات الجامعة لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور العاملين بالجامعة بحضور الدكتور عطيه مبارك من قطاع حسابات الحكومة وعضو اللجنة المالية المشكله لبحث المشاكل التي تواجه الجهات الإدارية في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.



وقالت أمين عام الجامعة، إنه تم الانتهاء من وضع آليات التنفيذ بالإتفاق مع كل كليات الجامعة وسيتم صرف الفروق المالية اعتبارا من اول يوليو 2019 وحتى 30 نوفمبر 2019 وذلك لمدة 5 شهور علي ان يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر القادم شاملة الزيادة لجميع المستفدين بالجامعة.



وعلى جانب آخر، أعلنت كلية الطب بجامعة بنها، تفعيل نظام التصحيح الإلكتروني بأحدث الطرق، طبقًا لمعايير جودة التعليم، وبالتعاون مع "ريمارك العالمية" المتخصصة في هذا المجال،وذلك استعدادًا لتطبيق الإمتحان الموحد على مستوى مصر، المقرر العمل به.



وأكد عميد طب بنها الدكتور مصطفى القاضي، حرص كلية طب بنها الكامل على تطبيق معايير الجودة، واستعداداها لتفعيل الإمتحان الموحد، بما يسهم بشكل أساسي في تطبيق أعلى معايير الجودة.



ونٌظمت كلية طب بنها قبل يومين ندوة ثقافية بعنوان "الترابط المجتمعي وكيفية مواجهة الشائعات"، وذلك برعاية الدكتور مصطفى القاضي عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،والدكتور طارق العيسوي مدير المستشفيات الجامعية،وعماد مدير إدارة رعاية العامليين.



أقيمت الندوة، بحضور جيهان فؤاد رئيسة المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، وبحضور الدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير اداري مستشفى بنها الجامعي.



وتم النقاش حول أهمية التكاتف والترابط المجتمعي، وتعزيز الأديان السماوية لذلك، وكيفية مواجهة المجتمع للشائعات الهدامة التي تهدف إلى زعزعة الإستقرار والمساس بالسلم والأمن.



وأشار عميد طب بنها، إلى أهمية توحيد الصف، وتعزيز الترابط المجتمعي بما يحافظ على سلامة البنيان والوطن، وضرورة مواجهة مثل هذه الشائعات الهدامة بالتوعية المجتمعية.



ومن جانبه قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إن إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يعد أحد أهم المشروعات القومية لخدمة مواطني القليوبية.



وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع لجنة من جهاز الخدمة الوطنية برئاسة العميد ممدوح زوام والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها ومحمد فوزي مدير المكتب الفني لمحافظة القليوبية لإعداد الترتيبات النهائية لوضع حجر الأساس خلال الأيام القليلة القادمة لمستشفى بنها الجامعي التخصصي الجديد على مساحة ٩٥٠٠ متر،وتم الإتفاق على موعد الأسبوع القادم لعرض المخطط التفصيلي ووضع جميع المقترحات قبل وضع حجر الأساس وبداية الأعمال.



وأشار محافظ القليوبية، إلى أن مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يعد صرحا طبيا متميزا لخدمة أهالي القليوبية ويتفق مع سياسة الدولة والقيادة السياسية لتحسين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وأضاف أن المحافظة كان لها نصيب وجزء كبير من المشاريع العملاقة التى أطقلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكن كان ينقصنا إنشاء مستشفى كبير تستوعب جميع الحالات الكثيرة المترددة على المستشفى الجامعى والمستشفيات الأخرى بالمحافظة، وحان الوقت الآن للبدء في هذا المشروع القومي العظيم والذي سوف يقدم للمواطنين بالقليوبية خدمة طبية جليلة هم في أمس الحاجة إليها.



وأكد أن جامعة بنها تضم خبراء وقامات علمية كبيرة ولا بد من استثمار هذه الخبرات في إنشاء مستشفى جديد ليكون إضافة لما تقدمه جامعة بنها لخدمة المجتمع المحلي، لافتا الي أن مشروع المستشفى التخصصي الجديد لا يهدف للربح ولكن يهدف إلى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى فضلا عن دوره في نقل الخبرات العلمية المتميزة والاستفادة من أساتذة كلية الطب بالجامعة.

