روتاري كايرو رويال ينظم ندوة للتوعية بـ"سرطان الثدي"



تحت رعاية الدكتور شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١، نظم نادي روتاري كايرو رويال برئاسة نور الزيني، ندوة حول التوعية بمرض سرطان الثدي، والتي حاضرت فيها الدكتورة حنان جويفل، استشاري الأشعه التشخيصية، عضو الجمعية الأوروبية لأشعه الثدي، وذلك في سياق الفاعليات والحملات التي تنظم عالميًا للتوعية بمخاطر هذا المرض خلال شهر اكتوبر من كل عام، حضر الندوة سناء الشرفا، مساعد محافظ روتاري مصر، والعديد من الشخصيات النسائية ممثلي المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسوية.



من جهتها، قالت نور الزيني، رئيس نادي روتاري كايرو رويال، إن هذه الفاعلية تأتي في سياق مجموعة الفاعليات والأنشطة التي ينظمها روتاري مصر على مدار 90 عامًا والتي تهدف جميعها إلى خدمة المجتمع لافته إلى أن التوعية تمثل محورًا هامًا نظرًا لدوره وقدرته على الحد من الخطر لتلك النوعية من الأمراض.



وتابعت الزيني، إن التوعية بخطورة سرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر تأتي ضوء التكامل الذي يمكن تحقيقه من خلال مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية في الدولة، حيث علينا أن نساهم كمؤسسات أهلية بدعم تجربة مصر في التوعية والمساهمة في تطوير جودة الحياة والصحة العامة استكمالًا لمبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ومن جهتها، تحدثت الدكتورة حنان جويفل، استشاري الأشعه التشخيصية، عضو الجمعية الأوروبيه لأشعه الثدي، الأستاذ المساعد ورئيس قسم تكنولوجيا التصوير الطبي بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن عدد من المحاور الرئيسة للتوعية بمرض سرطان الثدي والإحصاءات الخاصة بهذا المرض في مصر وأسبابه، كما شددت على ضرورة الكشف الدورى عند بلوغ سن الأربعين، ولفتت إلى أن إيمانها بضرورة المساهمة في الكشف عن هذا المرض بأحدث الأجهزة في العالم كلفها بيع أرض كانت تمتلكها إنطلاقها من إيمانها بأحقية أن يتلقى المريض الخدمة العلاجية بأعلى جودة، وقامت بتوزيع مطويات تحتوى على نصائح للتعامل مع المرض وكذلك اكتشافه وأعراضه ونصائح للوقايه منه.



وشهدت الندوة تكريم من نادي كايرو رويال برئاسة نور الزيني، للدكتورة حنان جويفل، تقديرًا لدورها في خدمة المجتمع، ودعم المرأة وتوعيتها بالمخاطر التي تواجه ومساهمتها في التوعية بخطورة مرض سرطان الثدي خاصة وأن المرأة تمثل القوة الحقيقة والعمود الرئيسي للأسرة.