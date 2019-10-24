كواليس تصوير هبة عبدالغني حكاية "ما تيجي يا مليجي" في "نصيبي وقسمتك 3"

انتهت اليوم الفنانة هبة عبد الغني، من تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لحكاية " ما تيجي يا مليجي" ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، ومن المقرر عرضه عبر شاشة قناة ONE الأسبوع المقبل، فضلا عن عرضه خلال الوقت الحالي عبر إحدى القنوات العربية، وتقدم هبة خلال الأحداث شخصية والدة الفنانة هدي المفتي بالمسلسل.





ومن جانبها أعربت هبة عبد الغني عن سعادتها بوجودها وسط هذه المجموعة المميزة من النجوم الشباب، متمنية ان تنال الحكاية أعجاب المشاهدين حينما يتم عرضها.





وشارك في بطولة حكاية "ما تيجي يا مليجي" مجموعة من النجوم منهم محمد الشرنوبي، هدي المفتي، محمود حجازي ، دنيا عبدالعزيز ، هبة عبد الغني ، محمد ابراهيم يسري، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.





ويعد الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، يختلف عن الأجزاء الماضية في محتواه، حيث يقدم مجموعة من القصص التي تقوم علي البطولة النسائية وأخرى الرجالية كما هناك قصص تعتمد علي البطولة الجماعية من خلال 9 حكايات يتم طرحها في 45 حلقة ألفها "عمرو محمود ياسين" ومن المقرر أن تعرض كل حكاية في 5 حلقات.





هذا إلى جانب دخول شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي بالنسبة الأكبر في إنتاج الجزء الثالث مع “ارت ميكرز” لأحمد عبد العاطي، ويعتبر هذا التعاون الأول بين الشركتين.





بينما اعتمدت موضوعات الجزء الثانى من "نصيبى وقسمتك" على منافشة القضايا التي تخص المرأة قام ببطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.





وعلى جانب آخر، انتهت هبة عبد الغني من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل"الأنسة فرح".





مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من مسلسل أمريكى بعنوان " Jane the virgin" وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال 5 أجزاء على قناة CW بداية من عام 2014 وبطولة أسماء ابو اليزيد، أحمد مجدي أحمد علي، تامر فرج، رانيا يوسف،هبة عبد العزيز، جيلان علاء، بالاضافة الى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم هبة عبد الغني وجاري التعاقد مع العديد من النجوم للظهور كضيوف شرف بالمسلسل تحت قيادة المخرج أحمد الجندى



