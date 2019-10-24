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وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:22 م
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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وضع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اللواء خالد قناوي قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس أكاليل الزهور على النصب التذكاري بحديقة الخالدين امام ديوان عام محافظة السويس في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي في 24 أكتوبر 1973.

وقرأ محافظ السويس، واللواء خالد قناوي قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس والقيادات، الفاتحة علي أرواح الشهداء.

وحضر وضع أكاليل الزهور كل من اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والقيادات العسكرية والامنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب ولفيف من أبناء السويس.

وفى سياق متصل، استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بمكتبه صباح اليوم الخميس، اللواء خالد قناوي قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس واللواء رضا اسماعيل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي في 24 أكتوبر 1973.

وفي اللقاء تم تبادل التهاني بين المحافظ والقيادات بمناسبة العيد القومي للمحافظة السويس.

وقدم اللواء خالد قناوي قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس الدروع للواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

حضر اللقاء كلا من عبد الحميد كمال وطلعت خليل ومحمد المصري وطارق متولي أعضاء مجلس النواب والقيادات العسكرية والامنية والتنفيذية.
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
وضع أكاليل زهور على النصب التذكاري بالسويس احتفالا بعيدها القومي "صور"
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