Advertisements
Advertisements
Advertisements

"صحة" المنيا تنظم ندوة حول الوقاية من أمراض سرطان الثدي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ كلينتون يسري
Advertisements
نظمت إدارة العلاقات العامة بمديرية الصحة بالمنيا وبالتعاون مع إدارة الثقافة الصحية ندوة حول أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بمقر مديرية الصحة بهدف الحفاظ على صحة المراة المصرية.

وجاءت الندوة بحضور الدكتور محمد أحمد مدير إدارة التثقيف الصحي بالمديرية، وبمشاركة دكتورة نادية الامين مدرس مساعد الاشعة التشخيصية بكلية الطب، حيث تناول اللقاء التعريف بالمرض، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، وأسباب الإصابة به، وكيفية الاكتشاف المبكر للمرض، والإرشادات التي يجب اتباعها حال اكتشاف الإصابة بالمرض وكيفية العلاج والرد على تساولات الحضور.

ووجه الدكتور محمد أحمد، السيدات بالتوجه للطبيب فور ظهور أي أعراض أورام، مشيرًا إلى وجود سيارة مجهزة طبيًا بمستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال، تقوم بالفحص الطبي، وعمل الإشعات اللازمة للكشف المبكرعن سرطان الثدي مجانًا لجميع الفئات.

وفي سياق متصل، نظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان "أكتوبر وروح الانتصار" وذلك بمكتبة مصر العامة، حاضر في الندوة دكتور حشمت محمد عبده وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا وفاطمة الزهراء مدير إدارة الطفولة والأمومة بمجلس مدينة المنيا وفضيلة الشيخ عبد الناصر حسين المسئول بمنطقة المنيا الأزهرية وبحضور وليد الحينى مدير مركز إعلام المنيا.

أوضح مدير مركز إعلام المنيا، ان الندوة تعبر عن روح نصر أكتوبر العظيم لمحاربة كل ما يدفعنا إلى الإرهاب لنصبح إيجابيين في عملية بناء وطنهم،مؤكدا أن الجدية في العمل والتخطيط الجيد كانا من أبرز الدروس المستفادة من نصر أكتوبر.

وتحدث مسئول منطقة المنيا الأزهرية حول مكانة مصر ودورها تجاه العالم العربي والإسلامي وكيف تكفل الله بحفظها
Advertisements

أخبار تهمك

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يغري أحمد فتحي بمليون دولار لخطفه من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. بيان جديد من الحكومة بشأن مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يوجه رسالة نارية إلى مدرب البرازيل

منذ حوالي 5 ساعات

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 14 ساعة

انخفاض في أسعار هذه السلع.. خبر سار لجميع المواطنين من "الغرفة التجارية" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status