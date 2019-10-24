"صحة" المنيا تنظم ندوة حول الوقاية من أمراض سرطان الثدي



وجاءت الندوة بحضور الدكتور محمد أحمد مدير إدارة التثقيف الصحي بالمديرية، وبمشاركة دكتورة نادية الامين مدرس مساعد الاشعة التشخيصية بكلية الطب، حيث تناول اللقاء التعريف بالمرض، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، وأسباب الإصابة به، وكيفية الاكتشاف المبكر للمرض، والإرشادات التي يجب اتباعها حال اكتشاف الإصابة بالمرض وكيفية العلاج والرد على تساولات الحضور.





ووجه الدكتور محمد أحمد، السيدات بالتوجه للطبيب فور ظهور أي أعراض أورام، مشيرًا إلى وجود سيارة مجهزة طبيًا بمستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال، تقوم بالفحص الطبي، وعمل الإشعات اللازمة للكشف المبكرعن سرطان الثدي مجانًا لجميع الفئات.





وفي سياق متصل، نظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة بعنوان "أكتوبر وروح الانتصار" وذلك بمكتبة مصر العامة، حاضر في الندوة دكتور حشمت محمد عبده وكيل كلية الحقوق بجامعة المنيا وفاطمة الزهراء مدير إدارة الطفولة والأمومة بمجلس مدينة المنيا وفضيلة الشيخ عبد الناصر حسين المسئول بمنطقة المنيا الأزهرية وبحضور وليد الحينى مدير مركز إعلام المنيا.



أوضح مدير مركز إعلام المنيا، ان الندوة تعبر عن روح نصر أكتوبر العظيم لمحاربة كل ما يدفعنا إلى الإرهاب لنصبح إيجابيين في عملية بناء وطنهم،مؤكدا أن الجدية في العمل والتخطيط الجيد كانا من أبرز الدروس المستفادة من نصر أكتوبر.





وتحدث مسئول منطقة المنيا الأزهرية حول مكانة مصر ودورها تجاه العالم العربي والإسلامي وكيف تكفل الله بحفظها

نظمت إدارة العلاقات العامة بمديرية الصحة بالمنيا وبالتعاون مع إدارة الثقافة الصحية ندوة حول أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بمقر مديرية الصحة بهدف الحفاظ على صحة المراة المصرية.