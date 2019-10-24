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سفير مصر بروسيا: دور مصر في قمة سوتشي يعكس ثقلها الدولي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:19 م
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السفير المصري بروسيا
السفير المصري بروسيا
رقية جمال
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قال السفير إيهاب يوسف، سفير مصر في روسيا، إن قمة "روسيا – إفريقيا" المنعقدة في سوتشي التي يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، هي الأولى من نوعها، وتشهد مشاركة ضخمة ومكثفة من القارة الإفريقية.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الخميس، أن هناك اهتمام واضح وكبير بالقمة وفاعليتها والمنتدى الاقتصادي الذي يعقد على هامشها، ويأمل أن يمثلوا منصة تسمح بالتعاون لخدمة القضايا الإفريقية، وتعزيز النمو في القارة الإفريقية وروسيا في ضوء المصلحة المتبادلة بين الطرفين.

وتابع سفير مصر في روسيا، أن دور مصر في هذه القمة واضح، وقدرة مصر على تطويع هذه الشركات لخدمة القارة خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي، يعكس مدى ثقل مصر الدولي، ومدي قوة شراكتها الخارجية والدولية، منوهًا إلى أن هناك تقدير وإعزاز من جميع الدول الإفريقية للدول المصري، مشددًا على أن هناك تقدير أكبر من الجانب الروسي لدور مصر في خدمة القارة الإفريقية.
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