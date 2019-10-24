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تحديد هويات ضحايا حادث الشاحنة في لندن

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:15 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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أوضحت وسائل الإعلام البريطانية ان 39 شخصًا عثر عليهم ميتين في شاحنة بميناء إنجليزي كانوا من الصين.

وفي وقت سابق، قالت السفارة البلغارية في لندن، إنها ستعمل مع السلطات البريطانية في قضية مقتل 39 شخصًا عثر علي جثثهم في شاحنة جرار في إسيكس شرق لندن.

وأضافت وزارة الخارجية البلغارية: "في الوقت الحالي، لم يتأكد بعد ما إذا كانت الشاحنة لديها سجل بلغاري". كما تقول إنه لا توجد معلومات حتى الآن عن جنسيات الضحايا في الشاحنة وأن "الشرطة البريطانية اوضحت أن التعرف على الجثث سيستغرق وقتًا طويلًا".

ويذكر أن الشاحنة دخلت بريطانيا عبر ميناء هولييد الويلزي يوم السبت قادمة من أيرلندا. تم العثور على الجثث اليوم الأربعاء في بلدة جرايز شرق لندن.

يقول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مقتل 39 شخصًا تم العثور على جثثهم في الجزء الخلفي من الشاحنة "مأساة لا يمكن تصورها وحسرة حقًا".

وقال جونسون للمشرعين في مجلس العموم إنه يتلقى تحديثات دورية حول القضية.

من المقرر أن يطلع وزير الداخلية البريطاني بريتي باتل المشرعين على المأساة في وقت لاحق.

وأشارت الشرطة إلى إنه تم العثور على جثث 38 شخصًا وصبيًا في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في شاحنة في جرايز شرق لندن. كانت السيارة قد سافرت من بلغاريا إلى المملكة المتحدة عن طريق أيرلندا.

يقول المحققون إنهم لم يحددوا هوية الضحايا بعد.

وكشفت شرطة إسيكس، أنها لم تحدد هوية الضحايا الـ 39 الذين عثر عليهم مقتولين في حاوية شاحنة أو اثبات من أين أتوا.

وقالت نائبة قائد الشرطة بيبا ميلز إن تحديد هوية الضحايا "يمكن أن يكون عملية طويلة" وأن أحد أهم التحقيقات هو كيفية دخول الشاحنة إلى أيرلندا. ويقال إن الشاحنة دخلت بريطانيا عبر ميناء هولييد الويلزي يوم السبت قادمة من أيرلندا.

وأضافت ميلز "إنها مأساة مطلقة ويوم حزين للغاية".

لم تفصح ميلز عن عدد المتوفين من الرجال أو النساء، لكنها أكدت أن أحد أولئك القتلي يبدو أنه مراهق.

وقد قالت الشرطة في جنوب شرق إنجلترا إنه تم العثور على 39 شخصًا مقتولين في حاوية شاحنة يُعتقد أنها جاءت من بلغاريا.

تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 25 عامًا من أيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

قال كبير المشرفين أندرو مارينر يوم الأربعاء إن السلطات بصدد محاولة التعرف على الـ 38 شخصًا ومراهق.

وأكد مارينر أن الشاحنة دخلت البلاد يوم السبت 19 أكتوبر وأن الشرطة "تعمل عن كثب مع شركائنا للتحقيق"
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الكلمات المفتاحية

مقتل 39 شخص حادث الشاحنة السفارة البلغارية في لندن آيرلندا الشمالية

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