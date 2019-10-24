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شتيجين الأعلى تقييمًا في موقعة برشلونة وسلافيا براج

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:15 م
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شتيجين
شتيجين
علي نبوي
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حصل الحارس الدولي الألماني تير شتيجين على الأعلى تقييمًا في مباراة فريقه برشلونة أمس أمام سلافيا براج التشيكي.

وقدم شتيجين مستوى مميز للغاية مع الفريق الكتالوني في مباراة الأمس حيث أنقذ مرماه من عدة أهداف محققه للفريق التشيكي في المباراة التي فاز فيها برشلونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة لدوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لتقييم صحيفة "سبورت" الكتالونية للاعبي برشلونة في اللقاء فإن شتيجين حصل على درجات التقييم بـ ٩ من ١٠ كأعلى تقييم فيما جاء الثنائي ليونيل ميسي وأرثور في المركز الثاني بنسبة ٨ درجات.
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الكلمات المفتاحية

تير شتيجن برشلونة وسلافيا براج برشلونة

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