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مؤشر بورصة" السعودية " يصل الي مستوى 7888.95 نقطة بمستهل التعاملات
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:42 ص
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نيفين سمير
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بورصة السعودية
إستهلت بورصة السعودية تعاملات اليوم الخميس ، نهاية جلسات الأسبوع علي إرتفاع وصعد المؤشر العام"تاسى"، بنسبة 0.02% رابحا 1.59 نقطة ليصل إلى مستوى 7888.95 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.38% رابحا 14.90 نقطة ليصل إلى مستوى 3936.96 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 33 مليون سهم بقيمة 752 مليون ريال، وارتفعت أسهم 103 شركة، فيما تراجعت 65 شركة.
وصعد 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.32%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.84%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.41%، فقطاع النقل بنسبة 0.23%.
وجاء سهم "الراجحى ريت" على رأس الأسهم الأكثر صعوداً ببورصة السعودية حيث صعد بنسبة 5.23%، ثم الواحة بنسبة 4.74%، ثم أسترا الصناعية بنسبة 3.58%، فيما تصدر سهم "ولاء" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.26% ثم إعمار بنسبة 1.03%، ثم سلامة بنسبة 0.98%.
أخبار بورصة السعودية يوم الأربعاء 24-10-2019
وإختتمت بورصة السعودية تعاملات أمس الأربعاء علي ارتفاع ، وتصدر الارتفاعات اليوم سهم نماء للكيماويات بنسبة 4.40 بالمائة، وزين السعودية بنسبة 3.44 بالمائة، وتلاهما سهم العالمية المرتفع بنسبة 3.2 بالمائة ، وفي المقابل تراجع سهم الخليجية العامة بنسبة 4.23 بالمائة، وأمانة للتأمين متراجعاً بنسبة 3.74 بالمائة، وسبكيم العالمية بنسبة تراجع قدرها 2.82 بالمائة.
و صعد المؤشر العام "تاسي" بنسبة 0.19 بالمائة الي مستوى 7887.36 نقطة بمكاسب بلغت 14.62 نقطة، بدعم من قطاع البنوك، الأعلى وزنا
وتصدر سهم الإنماء نشاط التداول من حيث الكميات بنحو 12.1 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من حيث القيمة بنحو 333.56 مليون ريال ، بينما كان قطاع الاعلام الاكثر ارتفاعاً بنسبة 2.09 بالمائة، تلاه انتاج الأغذية بنسبة 1.82 بالمائة، وحل "الطاقة" ثالثا، بنحو 1 بالمائة، وبلغت مكاسب قطاع البنوك 0.45 بالمائة ، وفي المقابل، تصدر قطاع الاتصالات التراجعات بنسبة 0.66 بالمائة، وتلاه النقل بنسبة 0.63 بالمائة، والعقارات بنسبة 0.25 بالمائة.
وعلي مستوي السوق الموازية "نمو" فقد سجل هبوطاً بنسبة 1.32 بالمائة، الي مستو 4025.88 نقطة ليفقد ممن خلالها 53.85 نقطة، من خلال تداولات بنحو 5.56 مليون ريال، و بكمية قدرها 28.652 ألف سهم ، وتصدر التراجعات سهم ريدان بنسبة 4.33 بالمائة، والعمران بنسبة 2.1 بالمائة، وتراجع أبومعطي بنسبة 2.5 بالمائة.
و تصدر الارتفاعات سهم بحر العرب بنسبة 5.61 بالمائة، والكثيري بنسبة 1.43 بالمائة، وباعظيم بنسبة 0.89 بالمائة.
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