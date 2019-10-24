مؤشر بورصة" السعودية " يصل الي مستوى 7888.95 نقطة بمستهل التعاملات





بورصة السعودية





إستهلت بورصة السعودية تعاملات اليوم الخميس ، نهاية جلسات الأسبوع علي إرتفاع وصعد المؤشر العام"تاسى"، بنسبة 0.02% رابحا 1.59 نقطة ليصل إلى مستوى 7888.95 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.38% رابحا 14.90 نقطة ليصل إلى مستوى 3936.96 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 33 مليون سهم بقيمة 752 مليون ريال، وارتفعت أسهم 103 شركة، فيما تراجعت 65 شركة.

وصعد 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.32%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.84%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.41%، فقطاع النقل بنسبة 0.23%.

وجاء سهم "الراجحى ريت" على رأس الأسهم الأكثر صعوداً ببورصة السعودية حيث صعد بنسبة 5.23%، ثم الواحة بنسبة 4.74%، ثم أسترا الصناعية بنسبة 3.58%، فيما تصدر سهم "ولاء" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.26% ثم إعمار بنسبة 1.03%، ثم سلامة بنسبة 0.98%.





أخبار بورصة السعودية يوم الأربعاء 24-10-2019