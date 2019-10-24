Advertisements
Advertisements
Advertisements

روسيا: الأكراد بدأوا في سحب قواتهم بالقرب من الحدود السورية التركية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
Advertisements

نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين قوله اليوم الخميس 24 اكتوبر 2019، إن القوات الكردية بدأت في الانسحاب من المناطق القريبة من الحدود التركية في سوريا.

كما طلبت موسكو.. الحليف الوثيق لسوريا، من القوات الكردية السورية الانسحاب من الحدود يوم الأربعاء كجزء من اتفاق أبرم بين موسكو وأنقرة والذي سيشهد انتشار القوات السورية والروسية في شمال شرق سوريا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

روسيا

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 11 ساعة

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يوم

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

منذ يوم

عاجل.. السعودية تعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يوجه رسالة نارية إلى مدرب البرازيل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يغري أحمد فتحي بمليون دولار لخطفه من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

انخفاض في أسعار هذه السلع.. خبر سار لجميع المواطنين من "الغرفة التجارية" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيان جديد من الحكومة بشأن مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ حوالي 22 ساعة

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أكراد سوريا يحثون موسكو على دفع دمشق لحماية الحدود من هجوم تركي

"تركيا تستعد للهجوم".. آخر تطورات الأزمة الكردية بعد انسحاب أمريكا

إيران تبدأ مناورة عسكرية مفاجئة بالقرب من الحدود التركية

أمريكا تعلن سحب باقي قواتها من شمال سوريا

القوات الأمريكية تعبر إلى العراق كجزء من الانسحاب من سوريا

البنتاجون: واشنطن تدرس إبقاء بعض القوات الأمريكية في سوريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status