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روسيا: الأكراد بدأوا في سحب قواتهم بالقرب من الحدود السورية التركية
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:09 م
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ترجمة - أحمد ثابت
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نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين قوله اليوم الخميس 24 اكتوبر 2019، إن القوات
الكردية بدأت في الانسحاب من المناطق القريبة من الحدود التركية في سوريا.
كما طلبت موسكو.. الحليف الوثيق لسوريا،
من القوات الكردية السورية الانسحاب من الحدود يوم الأربعاء كجزء من اتفاق أبرم بين
موسكو وأنقرة والذي سيشهد انتشار القوات السورية والروسية في شمال شرق سوريا.
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