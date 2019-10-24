إصابة اثنين إثر انقلاب دراجة بخارية في قنا

أصيب شخصان، منذ قليل، في حادث انقلاب دراجة بخارية، بجوار نقطة اسعاف الجبيل، قرية دندرة بمحافظة قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، يفيد إصابة قرشي عطا حفني، 52عامًا، بكسر في الساق اليسرى، وسيد ابو الحسن علي 50 عامًا، بكدمات في الوجه وأنحاء متفرقة بالجسد، في حادث انقلاب دراجة بخارية، بجوار نقطة اسعاف الجبيل، قرية دندرة بمحافظة قنا.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

