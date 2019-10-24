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استكمال إجراءات تسليم 17 عمارة سكنية بأبو قرقاص للمستحقين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:06 م
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اللقاء
اللقاء
أحمد الخميسي_ أسماء نجاتي
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قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إنه جارٍ استكمال جميع الإجراءات الخاصة بتسليم 17 عمارة سكنية بطريق المنشأة، بمركز ابو قرقاص، والتابعة للمشروع القومي للسكان" محور تمليك" والتي كان العمل متوقف فيها منذ سنوات، لافتا انه تم انهاء مشروع الصرف الخاص بها وكذلك الكهرباء،وجاري العمل في انهاء اجراءات التسليم للأسماء التي سيتم اجراء القرعة لها.

وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بعدد من النواب بمركزي المنيا وابوقرقاص، لبحث ومتابعة عدد من القضايا الهامة التي تمس المواطنين، وكيفية إيجاد حلول عملية لها وخاصة في ملفات الصرف الصحي ومياه الشرب، والصحة والتعليم، والزراعة، والتموين.

وأضاف المحافظ أن حل قضايا الاسكان واستكمال مشروعاته المتوقفة ستساهم وبشكل كبير في تحقيق نوع من الرضا لدى المواطنين تجاه الخدمات المقدمة باعتبارها احد اكثر المشاكل التي تسبب تحديًا كبيرًا للمواطن المصري، ويمثل الحصول على المسكن الصحي الملائم حق لكل مواطن ليحيا حياة كريمة.

وأكد أن المحافظة لا تتأخر في اتخاذ قرارات التخصيص للمنفعة العامة، سواء لبناء المدارس، أو المستشفيات، أو محطات المياه أو غيره، تيسيرًا علي المواطنين.

ناقش المحافظ عددًا من الملفات والقضايا الهامة التي تخص المحافظة، جاء من أبرزها ملف برنامج تكافل وكرامة، حيث كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن بحصر اعداد المحذوفين والتظلمات التي تقدمت من المواطنين، منذ بداية البرنامج عام 2015 وحتي الآن، مشيرًا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع بتسليم تلك البطاقات لمستحقيها من خلال سرعة استلامها من الوزارة، وتسليمها إلى أصحابها عن طريق الإدارات الاجتماعية في كل مركز، مع متابعة ملف البطاقات المتوقفة مع الوزارة، وإعداد تقرير مفصل عن الحالات لسرعة الدفع بهذا الملف والتيسير على المواطن.

كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لحصر كافة القري التي تعاني من ضعف بمياه الشرب على مستوى المحافظة، لإيجاد حلول فورية وعاجله لها.

وأشار المحافظ إلي أنه حريص على الاستماع لآراء ومقترحات النواب، ووضع آليات للتنفيذ وعقد لقاءات مستمرة معهم، لإيجاد الحلول الجذرية وغير التقليدية للمشكلات، والقضايا التي تعانيها المحافظة.

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