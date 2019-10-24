أستاذ جامعي: مصر تعيش العصر الذهبي للصحة

قالت الدكتورة كريمة الشامي، أستاذ بجامعة المنصورة، إننا نشهد العصر الذهبي للصحة في مصر، مثمنة المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل مبادرة 100 مليون صحة، والكشف عن فيروس سي والتي ساهمت في علاج ملايين المصريين.



وأشار "الشامي"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي هى إحدى المبادرات التي تساهم في الحفاظ على صحة المرأة المصرية، مؤكدة أن المبادرات الصحية مؤشر لمدى اهتمام الرئيس السيسي بصحة المواطن المصري.



وأضافت أن الرئيس السيسي أكد في أكثر من مناسبة أن الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة، حيث أن الرئيس يستهدف أن يبني إنسان مصري سليم يشارك في عملية التنمية التي تقوم بها الدولة على مختلف الأصعدة.

