دبلوماسي سابق: منتدى "روسيا-إفريقيا" فرصة عظيمة للقارة لحل مشاكل التنمية

قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تنظيم روسيا القمة الإفريقية الروسية يتم لأول مرة، وهذه فرصة عظيمة للقارة الإفريقية للاستفادة من القدرات الروسية في حل مشاكل التنمية.



وأضاف "الشويمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته على هامش قمة "روسيا- إفريقيا" أوضح ما هو مطلوب بإفريقيا لتحقيق التنمية، حيث أكد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية والطرق البرية والبحرية والجوية، وأهمية القضاء على الإرهاب وتشغيل الطاقات الشبابية في إفريقيا.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك تحركا كبيرا جدًا لصالح إفريقيا قام به الرئيس السيسي، خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، ومن بينها هذا المنتدي الروسي، ومن قبله المؤتمر الخاص بمنطقة التجارة الحرة في النيجر، وعقد مؤتمر للشباب الإفريقي في أسوان لإعداده للمرحلة المقبلة سياسيًا، واختيار أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، ومؤتمر مكافحة الفساد في إفريقيا.

