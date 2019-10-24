مواعيد مباريات اليوم بث مباشر في الدوري الأوروبي، حيث يشهد اليوم الخميس الموافق 24 10 2019 زخمًا كرويًا كبيرًا في منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج"، ومن أبرز المباريات المقرر إقامتها مساء اليوم، مباراة بارتيزان ضد مانشستر يونايتد، وأرسنال أمام جيماريش البرتغالي، وروما الإيطالي أمام بروسيا مونشنجلادباخ، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم بث مباشر في الدوري الأوروبي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم بث مباشر في الدوري الأوروبي في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم بث مباشر في الدوري الأوروبي "الجولة الثالثة"





وتعد مباريات كلًا من أرسنال الإنجليزي، وروما الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، أبرز مواعيد مباريات اليوم بث مباشر في الدوري الأوروبي.





الكمار الهولندي x إف سي أستانا الكازاخستاني، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.





إسطنبول باشاك شهير التركي x ولفسبيرجر النمساوي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.





بشكتاش التركي x سبورتينج براجا البرتغالي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.





سيسكا موسكو الروسي x فيرينكفاروسي المجري، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.





بورتو البرتغالي x جلاسكو رينجرز الإسكوتلندي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.





جينت البلجيكي x فولفسبورج الألماني، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.





لودوجوريتس رازجراد البلغاري x إسبانيول الإسباني، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات





بارتيزان بلجراد الصربي x مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعد من أهم مواعيد مباريات اليوم بث مباشر في الدوري الأوروبي، حيث تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





كارباج أجدام الإذربيجاني x أبويل نيقوسيا القبرصي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.





سلوفان براتيسلافا السلوفاكي x وولفرهامبتون الإنجليزي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.





سانت إيتيان الفرنسي x ألكسندريا الأوكراني، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.





يونج بويز السويسري x فينورد روتردام الهولندي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.





روما الإيطالي x بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، تعد من أهم مواعيد مباريات اليوم بث مباشر في الدوري الأوروبي، حيث تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





أرسنال الإنجليزي x فيتوريا جيماريش البرتغالي، تعد من أهم مواعيد مباريات اليوم بث مباشر في الدوري الأوروبي، حيث تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





دينامو كييف الأوكراني x كوبنهاجن الدانماركي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.





آينتراخت فرانكفورت الألماني x ستاندر دو لييج البلجيكي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.





خيتافي الإسباني x بازل السويسري، تعد من أهم مواعيد مباريات اليوم بث مباشر في الدوري الأوروبي، حيث تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.





مالمو السويدي x لوجانو السويسري، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.





آيندهوفن الهولندي x لاسك لينز النمساي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.





رين الفرنسي x كلوج الروماني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.





إشبيلية الإسباني x دوديلانج اللوكسمبرجي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





سبورتينج لشبونة البرتغالي x روزنبورج النرويجي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.





طرابزون سبور التركي x كراسنودار الروسي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.



