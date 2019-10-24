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سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 24-10-2019 .. عيار 21 يسجل نفس مستوياته
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:31 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار في التعاملات الصباحية في سوق الصاغة اليوم الخميس 24-10-2019، وشهد سعر الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال اليومين الماضيين على الرغم من تراجع اسعار الذهب على المستوى العالمي مع التفاؤل بشأن نتائج محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة الامريكية ، وذلك بسبب تراجعات الدولار المستمر مقابل الجنيه المصري الأمر الذي يحد بشكل كبير من تراجع اسعار الذهب على المستوى المحلي وجاءت اسعار الذهب في سوق الصاغة المصري على النحو التالي:
سعر الذهب اليوم في مصر
سجل عيار 21 نحو 673 جنيهًا للجرام.
سجل عيار 24 سجل 774 جنيهًا للجرام.
سجل عيار 18 انخفض ليسجل 573 جنيهًا للجرام.
سجل الجنيه الذهب ويزِن 8 جرامات سجل 5384 جنيهات.
سجل سعر الأوقية 1494 دولارًا.
سعر الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب على المستوى العالمي
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1489.31 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1492.40 دولار للأوقية، وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.20 دولار إلى 1495.70 دولار للأوقية، وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.38 دولار عند 1493.06 دولار للأوقية، فيما استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.573.
الوضع الاقتصادي العالمي
يعتبر الوضع الاقتصادي من أهم المحددات التى تحدد سعر الذهب على المستوى المحلى والعالمي خاصة في ظل الوضع الراهن الذي يمر به الاقتصاد العالمي، حيث قال رئيس المجلس الأوروبي أنه سيقوم بتوصية دول الاتحاد الأوروبي بقبول طلب بريطانيا لتمديد البريكست، وتقدمت الحكومة البريطانية بطلب تمديد الموعد النهائي لعملية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي رغم معارضة رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الجاري عن تفاؤله بشأن إمكانية إبرام صفقة قد تنهي الحرب التجارية للولايات المتحدة مع الصين.
وشهدت اسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الشهر الماضي حالة من الارتفاع في بورصة الذهب بنحو 7% الآن، وارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات.
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