سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 24-10-2019 .. عيار 21 يسجل نفس مستوياته

اسعار الذهب على المستوى العالمي

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.20 دولار إلى 1495.70 دولار للأوقية،

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.4 بالمائة أو ما يعادل 5.38 دولار عند 1493.06 دولار للأوقية، فيما

استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.573.