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منى ممدوح ترقص على أنغام "عايم في بحر الغدر" (فيديو)
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:56 ص
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روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة منى ممدوح عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " فيديو لها وهي ترقص وتغني على اغنية " عايم في بحر الغدر.
علقت الفنانة منى ممدوح على هذا الفيديو قائلة: "اه والله قلوب ماليها الشر ، #منى ممدوح".
وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "عسل بموت فيكي ، أجمل وأرق منى في الدنيا ربنا يكفينا القلوب اللي ماليها الشر".
على صعيد أخر نشرت الفنانة منى ممدوح عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " ، مجموعة من الصور بإطلالتها بفستان أبرز رشاقتها.
وعلقت الفنانة منى ممدوح على هذه الصور قائلة: "الحياة هي لحظات وتنتهي، فعيش بقلب سليم راضي بما يحدث فيها".
ثم أضافت قائلة: "حب الخير لمن حولك ، لأنك سوف تأخذ ما قسمه الله لك".
شاركت الفنانة منى ممدوح في أول عمل فني لها في فيلم " مرجان أحمد مرجان " مع الفنان عادل إمام.
ثم شاركت مع الفنان أحمد حلمي في فيلم " ألف مبروك " في عام 2009 م.
شاركت بعدها في السينما المصرية في العديد من الأفلام منها : عبده موتة ، إكس لارج ، الأنسة مامي.
علقت الفنانة منى ممدوح على هذا الفيديو قائلة: "اه والله قلوب ماليها الشر ، #منى ممدوح".
وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "عسل بموت فيكي ، أجمل وأرق منى في الدنيا ربنا يكفينا القلوب اللي ماليها الشر".
على صعيد أخر نشرت الفنانة منى ممدوح عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " ، مجموعة من الصور بإطلالتها بفستان أبرز رشاقتها.
وعلقت الفنانة منى ممدوح على هذه الصور قائلة: "الحياة هي لحظات وتنتهي، فعيش بقلب سليم راضي بما يحدث فيها".
ثم أضافت قائلة: "حب الخير لمن حولك ، لأنك سوف تأخذ ما قسمه الله لك".
شاركت الفنانة منى ممدوح في أول عمل فني لها في فيلم " مرجان أحمد مرجان " مع الفنان عادل إمام.
ثم شاركت مع الفنان أحمد حلمي في فيلم " ألف مبروك " في عام 2009 م.
شاركت بعدها في السينما المصرية في العديد من الأفلام منها : عبده موتة ، إكس لارج ، الأنسة مامي.
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