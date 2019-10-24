منى ممدوح ترقص على أنغام "عايم في بحر الغدر" (فيديو)





نشرت الفنانة منى ممدوح عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " فيديو لها وهي ترقص وتغني على اغنية " عايم في بحر الغدر.علقت الفنانة منى ممدوح على هذا الفيديو قائلة: "اه والله قلوب ماليها الشر ، #منى ممدوح".وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "عسل بموت فيكي ، أجمل وأرق منى في الدنيا ربنا يكفينا القلوب اللي ماليها الشر".على صعيد أخر نشرت الفنانة منى ممدوح عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " ، مجموعة من الصور بإطلالتها بفستان أبرز رشاقتها.وعلقت الفنانة منى ممدوح على هذه الصور قائلة: "الحياة هي لحظات وتنتهي، فعيش بقلب سليم راضي بما يحدث فيها".ثم أضافت قائلة: "حب الخير لمن حولك ، لأنك سوف تأخذ ما قسمه الله لك".شاركت الفنانة منى ممدوح في أول عمل فني لها في فيلم " مرجان أحمد مرجان " مع الفنان عادل إمام.ثم شاركت مع الفنان أحمد حلمي في فيلم " ألف مبروك " في عام 2009 م.شاركت بعدها في السينما المصرية في العديد من الأفلام منها : عبده موتة ، إكس لارج ، الأنسة مامي.