جامعة القاهرة تطلق مسابقة "فنون 3" لطلابها

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق مسابقة "فنون 3" في مجالات الموسيقى والغناء والإنشاد الديني والأفلام القصيرة والفنون الشعبية، وذلك في الفترة من 27 أكتوبر حتى 4 نوفمبر، لدعم وإثراء الأنشطة الفنية، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على المواهب الفنية لزملائهم وتشجيعها.



وشدد الدكتور محمد الخشت، أن الطلاب الفائزين في مسابقة "فنون 3" سيحصلون على جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير، كما سيتم تصعيد الفائزين بالمراكز الأولى لمنتخب الجامعة، مضيفا أن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة في المسابقات المختلفة وترعى المواهب الفنية وتعمل على تنميتها وصقلها، واختيار أفضل العناصر الفنية للاشتراك بها في المسابقات الداخلية والخارجية.



وقالت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن كل كلية ستتولى عمل الدعاية اللازمة للمسابقة حتى يتسنى للطلاب الموهوبين المشاركة، مشيرة إلى أن إدارة رعاية الشباب بالجامعة حددت عدة شروط عامة للإشتراك في المسابقة، وشروطًا خاصة بالأعمال الفنية المقدمة، منها أن تكون الأعمال المقدمة لم يسبق لها الاشتراك في مسابقات أخرى، ومراعاة كتابة البيانات كاملة على كل عمل، مع السماح للطالب بالاشتراك في أكثر من مجال.



يذكر أن مشروع تطوير العقل المصري الذي أطلقه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة يشمل 5 جوانب هي تطوير العقل النظري أو المعرفي، والذي يقوم علي الاستدلال والاستنباط والاستنتاج، وتطوير العقل الديني، وتحرير ملكة الوجدان عن طريق الفنون، وإصلاح طريقة التعامل مع الغرائز، وإصلاح العقل العملي وهو الجزء الذي يتعلق بالأخلاق.