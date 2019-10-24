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تحذير هام لـ"الأرصاد" بشأن طقس الجمعة: أمطار على هذه المناطق قد تصل إلى سيول

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:45 ص
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طقس ممطر
طقس ممطر
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر اﻟﺴﺤب اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘوسطة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، غداً الجمعة، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘوط أﻣطﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴواﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎلية وﻣﻨﺎطق ﻣﻦ اﻟوﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫرة وﺳﻴﻨﺎء.

الخبراء أوضحوا إمكانية امتداد الأمطار إﻟﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴد وﺟﻨوﺑﺎ ﻋلى مدينتي حلايب وﺷﻼﺗﻴﻦ ﺗكون غزيرة ورﻋدية أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎطق ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻗد ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣد اﻟﺴﻴﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎطق ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء.

طقس الغد على السواحل

ويكون طقس الغد ﻟطيف ﻋﻠﻰ اﻟﺴواﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟوجه اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻌﺘدل ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌيد ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻟطيف ﻓي أول اﻟﻠﻴﻞ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻓي آﺧره، وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية في اﻟﺸﺒورة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠى ﻣﻨﺎطق ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘدلة ﺗﻨﺸط ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴد، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸط ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳط ﻣﻤﺎ ﻳؤدي إﻟﻰ اﺿطﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤرية.

حالة الطقس في البحرين الأبيض والأحمر

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الصغرى والكبرى

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.
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