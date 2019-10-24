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صيانة عدد من مزلقانات السكة الحديد بمحافظة قنا لتعزيز عوامل السلامة والأمان (صور)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:54 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلنت هندسة سكك حديد نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بدء أعمالها لصيانة خطوط السكك الحديدية، ضمن الخطة التي تنفذها الهيئة، من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط تساهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال المهندس عبد الباسط محمد، المدير المسؤول هندسة السكة الحديد بنجع حمادي ودشنا، إن أعمال الصيانة لن تؤثر على حركة القطارات القادمة والمتجهة من القاهرة الى المناطق التي تشملها خطة الصيانة الدورية.

وأشار محمد، إلى أن اعمال الصيانة تتم في الأوقات التي لا تمر بها القطارات، لافتًا أن فرق الصيانة بهندسة السكك الحديد هي التي تتولى أعمال الصيانة ورفع كفاءة خطوط السكة الحديدة، في إطار حرص الهيئة على تأمين حركة القطارات وسلامة المواطنين.

ويوضح ياسر عز الدين، مشرف صيانة بسكك حديد نجع حمادي، أن خطة الصيانة التي يتم تنفيذها اعتبارًا من اليوم الخميس، من المقرر لها أن تستمر لمدة 60 يومًا، وتشمل خطوط السكك الحديد التابعة للهندسة بداية من قرية أبوشوشة، بمركز أبوتشت وحتى قرية أولاد عمرو بمركز قنا.

فيما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس؛ نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط تساهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور؛ حيث جاءت كالتالي:

أولًا- خط "القاهرة- الإسكندرية".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

ثانيًا- خط "القاهرة- السد العالي".

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- "القاهرة- أسيوط" مدة 40 دقيقة.

- "أسيوط- أسوان" مدة 40 دقيقة.

ثالثًا- خط "بنها- بورسعيد".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

رابعًا- خط "طنطا- المنصورة- دمياط".

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب؛ نتيجة هذه التأخيرات؛ بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات، والمزلقانات، والمحطات؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.
صيانة عدد من مزلقانات السكة الحديد بمحافظة قنا لتعزيز عوامل السلامة والأمان (صور)
صيانة عدد من مزلقانات السكة الحديد بمحافظة قنا لتعزيز عوامل السلامة والأمان (صور)
صيانة عدد من مزلقانات السكة الحديد بمحافظة قنا لتعزيز عوامل السلامة والأمان (صور)
صيانة عدد من مزلقانات السكة الحديد بمحافظة قنا لتعزيز عوامل السلامة والأمان (صور)
صيانة عدد من مزلقانات السكة الحديد بمحافظة قنا لتعزيز عوامل السلامة والأمان (صور)
صيانة عدد من مزلقانات السكة الحديد بمحافظة قنا لتعزيز عوامل السلامة والأمان (صور)
صيانة عدد من مزلقانات السكة الحديد بمحافظة قنا لتعزيز عوامل السلامة والأمان (صور)
صيانة عدد من مزلقانات السكة الحديد بمحافظة قنا لتعزيز عوامل السلامة والأمان (صور)
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