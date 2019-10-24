"الأرصاد" تناشد المواطنين: تابعوا النشرات الجوية



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، إلى أن سقوط الأمطار الرعدية ليس في مكان واحد فقط، حيث شهدت مناطق من سيناء أمس سقوط أمطار رعدية، خاصة في منطقة الحسنة ووقعت حالتين وفااة لمزارع وابنته.



وأوضح أن موجة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الجمعة، وقد تمتد حتى يوم السبت المقبل على مناطق من شمال البلاد، ولكن لن تتأثر القاهرة، منوهًا بأن درجات الحرارة العظمى بدأت تشهد انخفاض، ناصحا المواطنين متابعة نشرات الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس.



قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن تقلبات الطقس التي تشهدها البلاد من سمات فصل الخريف، حيث يعتبر الخريف فصل السيول، موضحا أنهم أصدروا بيانين للتحذير من أن فصل الخريف لم ينتهي وقد يشهد موجة من عدم الاستقرار وهو ما تم بالفعل.