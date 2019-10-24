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قائد الجيش الثالث ومدير الأمن يهنئان محافظ السويس بالعيد القومي "صور"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:52 ص
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اللقاء
اللقاء
أبوبكر عبد المعز
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استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه صباح اليوم الخميس، اللواء خالد قناوي، قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، واللواء رضا إسماعيل، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بحضور اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 24 أكتوبر 1973.

وفي اللقاء تم تبادل التهاني بين المحافظ والقيادات، بمناسبة العيد القومي للمحافظة السويس.

وقدم اللواء خالد قناوي قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس الدروع للواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

حضر اللقاء كلا من عبد الحميد كمال وطلعت خليل ومحمد المصري وطارق متولي أعضاء مجلس النواب والقيادات العسكرية والامنية والتنفيذية.

فى سياق متصل قدم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، التهنئة لشعب السويس بالاحتفال بمرور ٤٦ عاما لملحمة الاربعين في 24 أكتوبر 1973.

وأكد " صقر" أن تاريخ مدينة السويس عبر القرون الطويلة وحفر القناة ودفاع السويس عن مصر ضد  غزو المعتدين، العبور والنصر في 24 أكتوبر وقهر العدو الإسرائيلي الذي حاول دخول السويس ولاقى هزيمة كبيرة في ملحمة الأربعين وتحالف الشعب مع الجيش.

وأضاف محافظ السويس، أن الرئيس الراحل أنور السادات قال إن السويس لم تكن تدافع عن نفسها فقط بل كانت تدافع عن مصر كلها.

وأشار "صقر" إلى البطولات التي سطرها أبناء السويس هؤلاء بالاشتراك مع القوات المسلحة لما تم فيها الآن مضيفًا أن الأبطال ضحوا بحياتهم واستشهدوا فداءًا للوطن في ظل وجود الأسلحة المتطورة التي تسلح بها العدو فهؤلاء فخر وعزة وكرامة فشهادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات خير دليل على بطولة الشعب السويسي الذي دافع عن كرامة الوطن وعزته.

وأكد المحافظ أن هناك عمل سيتم تنفيذه لتخليد الأبطال الفدائيين والشهداء لتخليدهم عبر التاريخ ليعرف شباب السويس ماذا قدم هؤلاء الأبطال لبلدهم الغالية السويس.

وقدم المحافظ التهاني لشعب السويس البطل وأسر الشهداء والفدائيين بمناسبة عيد السويس القومي، مطالبا الشباب بالاقتداء بابطال السويس الفدائيين وماقدموه من بطولات لتكون دافعا قويا لبناء واستقرار مصر.

قائد الجيش الثالث ومدير الأمن يهنئان محافظ السويس بالعيد القومي "صور"
قائد الجيش الثالث ومدير الأمن يهنئان محافظ السويس بالعيد القومي "صور"
قائد الجيش الثالث ومدير الأمن يهنئان محافظ السويس بالعيد القومي "صور"
قائد الجيش الثالث ومدير الأمن يهنئان محافظ السويس بالعيد القومي "صور"
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محافظة السويس محافظ السويس السويس اليوم السويس

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