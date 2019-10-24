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إرشادات "المرور" لقائدي السيارات أثناء سقوط الأمطار

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:50 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، للإدارة العامة للمرور، عن عدة إرشادات لقائدي السيارات، في حالة سقوط الأمطار حال سيرهم بالطرق السريعة.

وذلك على النحو التالي:

1- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

4- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

6- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

8- زيادة الانتباة أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

9- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000


وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا لذويهم سالمين.
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الكلمات المفتاحية

حالة الامطار امطار المرور

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