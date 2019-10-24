تراجع هامشي لمؤشر بورصة البحرين بالتعاملات الصباحية





بورصة البحرين





إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم ، الخميس أخر يوم في الأسبوع علي تراجع، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 0.01% خاسرا 0.18 نقطة ليصل إلى مستوى 1525 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات على 3.5 مليون سهم بقيمة 373.2 ألف دينار.





وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة تراجع وصلت الي 1.52% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.37% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 10% ، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.







