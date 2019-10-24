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تراجع هامشي لمؤشر بورصة البحرين بالتعاملات الصباحية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
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بورصة البحرين
بورصة البحرين
نيفين سمير
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بورصة البحرين 

إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم ، الخميس أخر يوم في الأسبوع علي تراجع، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 0.01% خاسرا 0.18 نقطة ليصل إلى مستوى 1525 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات على 3.5 مليون سهم بقيمة 373.2 ألف دينار.
 

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة  تراجع وصلت الي  1.52% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.37% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 10% ، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.


أخبار بورصة البحرين يوم الأربعاء الموافق 23-10-2019 

وأنهت بورصة البحرين تعاملات أمس ، الأربعاء علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% خاسراً 0.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1525.18 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الصناعة والاستثماروجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.1 مليون سهم بقيمة 430.4 ألف دينار ، وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.84%.
 
وصعد  قطاع البنوك التجارية بنسبة  بلغت نحو  2.11% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.98%.
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