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عاجل.. رئيس وزراء إثيوبيا يعلق على لقائه بـ"السيسي" في سوتشي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:13 م
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الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا
الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على هامش قمة روسيا-إفريقيا التي انطلقت أمس الأربعاء في مدينة سوتشي، بحسب روسيا اليوم.


ونقل مراسل روسيا اليوم، عن آبي أحمد قوله، إن "أجواء اللقاء مع الرئيس المصري كانت إيجابية".


ويركز المنتدى الروسي الإفريقي على ثلاثة محاور رئيسية وهي "تطوير العلاقات الاقتصادية"، و"إنشاء مشاريع مشتركة"، و"التعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية".


وانطلق منتدى "سوتشي الروسي–الإفريقي"، أمس الأربعاء، برئاسة مشتركة مصرية – روسية، ويستمر يومين، ويبحث سبل تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية بين الجانبين على مدى اثنين وثلاثين جلسة.


ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، حيث تركز الجلسات على نقاط النمو والمشاريع المشتركة طويلة الأجل والمناطق الاقتصادية كنموذج للتوطين الفعال للإنتاج.
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الكلمات المفتاحية

قمة روسيا المنتدى الروسي الأفريقي السيسي آبي آحمد

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