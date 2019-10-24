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عاجل| هطول الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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شهدت مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، منذ قليل سقوط أمطار اليوم الخميس الموافق 24/10/2019، أبرزها إمبابة والكيت كات والمهندسين والوراق، وسط توقعات الأرصاد الجوية باستمرار الأمطار حتى غدا الجمعة، انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وشهدت بعض محافظات الجمهورية أمس سقوط الأمطار بشكل متقطع، أثر على حركة تنقل المواطنين والسيارات في الشوارع.

وتواصل الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين، قائلة تشهد أغلب أنحاء الجمهورية استمرار موجة حالة الطقس السيئ مع تعرض البلاد للأمطار، وتستمر فرص سقوط الامطار خلال الـ48 ساعة المقبلة، على كافة الأنحاء.

وكشفت الأرصاد الجوية في بيان هام اليوم، عن طقس الخميس، حيث يشهد الطقس في آواخر الليل برودة شديدة وتصل الأمطار شدتها على عدة محافظات للسيول وتكون رعدية في آحيان آخرى.

وقالت الأرصاد الجوية في البيان، إن الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، فيما تأتي الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وأضافت الهيئة أن الشبورة الكثيفة تجتاح البلاد وتُعرض السائقين للحوادث الذين يسيرون بسرعة عالية، ناصحة بتوخي الحذر وخاصة أثناء وجود الشبورة.

ونصحت الأرصاد الجوية قاطني شمال الصعيد وجنوبها ومدينتي حلايب وشلاتين، بتوخي الحذر في فترات الليل نظرا لتساقط الأمطار الغزيرة ليلا.

وعن تفاصيل حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
عاجل| هطول الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)
عاجل| هطول الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)
عاجل| هطول الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)
عاجل| هطول الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)
عاجل| هطول الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)
عاجل| هطول الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)
عاجل| هطول الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)
عاجل| هطول الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)
عاجل| هطول الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)
عاجل| هطول الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)
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