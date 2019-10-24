عاجل| هطول الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة (صور)

شهدت مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، منذ قليل سقوط أمطار اليوم الخميس الموافق 24/10/2019، أبرزها إمبابة والكيت كات والمهندسين والوراق، وسط توقعات الأرصاد الجوية باستمرار الأمطار حتى غدا الجمعة، انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



وشهدت بعض محافظات الجمهورية أمس سقوط الأمطار بشكل متقطع، أثر على حركة تنقل المواطنين والسيارات في الشوارع.





وتواصل الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين، قائلة تشهد أغلب أنحاء الجمهورية استمرار موجة حالة الطقس السيئ مع تعرض البلاد للأمطار، وتستمر فرص سقوط الامطار خلال الـ48 ساعة المقبلة، على كافة الأنحاء.



