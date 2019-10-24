موقع عبري: جيش الاحتلال يعتقل 14 جنديا إسرائيليا

اعتقل جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 14 مجندا تابعين لوحدة هاناحال للمتدينين الحاريديم العسكرية على خلفية مشاجرة مع شبان من البدو، حسبما كشف موقع "مكان" العبري.

ووفقًا للموقع، اعتقلت الشرطة العسكرية 14 جنديا إسرائيليا من أصل 17 جنديا تابعين لوحدة هاناحال للمتدينين الحاريديم ضالعين في الشجار الذي اندلع بينهم وبين مجموعة من الشباب البدو في محطة وقود قرب مدينة بئر السبع أمس الأول.

وذكر ران توبول والد أحد الجنود في حديث إذاعي، أن شابا بدويا هدد بطعن ابنه وحاول الإمساك بسلاحه الشخصي عندما قام الابن باعتقاله.

ومن جانبه قال الناطق بلسان جيش الدفاع، إنه إذا ما تبين أن الجنود تصرفوا بخلاف الأوامر العسكرية أو القانون فسيتم التعامل معهم بشدة وحزم".

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وللمرة الثانية في أقل من عام، منزل عائلة فلسطينية محكوم على خمسة من أبنائها بالسجن المؤبد، وهناك سادس معتقل إداريا إضافة إلى سابع قتل برصاص جنود إسرائيليين في عام 1994.

وعملت جرافات إسرائيلية في ساعة مبكرة من اليوم على هدم منزل عائلة إسلام أبو حميد الذي حكم عليه بالسجن المؤبد قبل عدة أشهر بعد اتهامه بقتل جندي إسرائيلي من الوحدات الخاصة في مايو من العام الماضي أثناء حملة اعتقالات في مخيم الأمعري للاجئين في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم الأمعري ووقعت مواجهات مع الشبان قبل أن يتم هدم المنزل مرة ثانية.