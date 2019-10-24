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حساب المواطن: يحق للزوجه الحصول على الدعم كمستفيد رئيسي في هذه الحالات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:16 ص
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حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفدين التابع لبرنامج حساب المواطن عبر موقع التدوين المصغر تويتر، على استفسار إحدى المواطنات تتسأل عن أحقيتها في الحصول على الدعم كمستفيد رئيسي من حساب المواطن، حيث إن زوجها غير مؤهل للحصول على الدعم.

وأوضح حساب المواطن، أنه يحق للمتزوجة التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم كمستفيد رئيسي، في عدة حالات وهي "الزوجة المهجورة - متزوجة من غير سعودي - عائلة سجين - عائلة فاقد الأهلية - زوجها غائب"، مع إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت إحدى هذه الحالات.

وأكد حساب خدمة المستفيدين، أنه في حال لم تكن الزوجة من ضمن الحالات السابق ذكرها، تتم إضافتها تابعاً مع رب الأسرة.


عن برنامج حساب المواطن

حساب المواطن، هو برنامج وطني أنشئ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لحماية الأسر من الأثر المباشر و غير المباشر والمتوقع من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة...للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــــا

 

ما هي طريقة التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية؟

برنامج حساب المواطن يقدم دعم لمحدود الدخل، لذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى هذا البرنامج مؤخراً والبحث عن رابط حساب المواطن لكي يتمكنوا من التسجيل به من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة... للتسجيل اضغط هنــــــــا

 

اعرف شروط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن

يُصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم... للمزيد من التفاصيل اضغط  هنــــــــا


حساب المواطن يرد على مطلقة أثبتت "صك ولاية" وتم رفضها

استقبل برنامج حساب المواطن استفسار هام من مطلقة بشأن التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم، واتى السؤال عن طريق صفحة "خدمة المستفيدين" عبر "تويتر" حيث قالت: "لو سمحت انا سجلت كل شي مع تابع لي لكن قدمت اعتراض ولكن طلبوا مني قبل تقديم الاعتراض ان اثثبت صك ملكيه او فاتورة كهرباء او سكن جامعات كليات معاهد- مافهمت ايش اثبت لهم يعني... للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــا

 

حساب المواطن يشرح طريقة إضافة أبناء الأرملة على الدعم

قدم برنامج حساب المواطن طريقة إضافة الأبناء لأب متوفي على الدعم، حيث ورد لصفحة "الخدمة المستفيدين" التابعة برنامج حساب المواطن على موقع "تويتر"، سؤالًا من أرملة بهذا الشأن حيث قالت: "ابي اضيف عيالي في حساب المواطن ابوهم متوفي وانا العائل... للمزيد من التفاصيل اضغط  هنــــــــا


حساب المواطن يضع رابطا لسهولة التواصل مع المستفيدين عبر تويتر

وضع حساب المواطن، البرنامج السعودي رابطا لسهولة التواصل مع المستفيدين عبر تويتر، نظرا لوجود مشاكل في رقم الاتصال الموحد التابع لبرنامج حساب المواطن لاستقبال الشكاوى... للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــا



التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات 
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