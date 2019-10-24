حساب المواطن: يحق للزوجه الحصول على الدعم كمستفيد رئيسي في هذه الحالات

حساب المواطن يرد على مطلقة أثبتت "صك ولاية" وتم رفضها استقبل برنامج حساب المواطن استفسار هام من مطلقة بشأن التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم، واتى السؤال عن طريق صفحة "خدمة المستفيدين" عبر "تويتر" حيث قالت: "لو سمحت انا سجلت كل شي مع تابع لي لكن قدمت اعتراض ولكن طلبوا مني قبل تقديم الاعتراض ان اثثبت صك ملكيه او فاتورة كهرباء او سكن جامعات كليات معاهد- مافهمت ايش اثبت لهم يعني... للمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــا