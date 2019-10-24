أصالة: "أتشرف بغناء أغنية من كلمات سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد"



وشهدت أولى حفلات موسم الرياض فى يوم 18 من أكتوبر الماضى ، حفل الفنان تامر حسني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم على المسرح الفني في الرياض بوليفارد،ورفع الحفل شعار كامل العدد، وشهد الحفل أجواء من السعادة والبهجة.



ومن جانبه، ردت أصاله على شائعة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وزاوجه من الفنانة نسرين طافش ،حيث نشرت أصاله صورة لها مع زوجها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة : "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس "اثنان بكيان واحد"، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني".



وأضافت: "خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكراً لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".



وطرحت أصالة، مؤخرا آخر ألبوماتها الغنائية، وحمل الألبوم عنوان" فى قربك"، وضم الألبوم " 10 أغانى، هم:"في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".





أعربت الفنانة أصالة، عن سعادتها لغناء أغنية من كلمات "الأمير عبدالرحمن بن مساعد "، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث قامت بنشر مقطع فيديو جديد ظهر فيه الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وهو يلقى بعض اشعاره ، وعلقت على الفيديو قائلة: "إنتظروا هذه الليله الكبيرة الّتي سنتغنّى فيها ونتشرّف بكلمات سموّ الأمير عبد الرّحمن بنّ مساعد ، وألحان صادق الشّاعر ، لنسمو معاً في عالم نقيّ حالم ، يُطهّر الرّوح ويُشفي النّفس ، إنتظرونا اللّيله على شاشة Mbc ، ودعواتكم لي بأنّ يجاري صوتي كلمات أميرنا المُثقّف المُبدع صاحب السموّ في الشّعر والمشاعر أصاله".يُشار أن موسم الرياض قد بدأت فاعلياته في يوم 11 أكتوبر الجاري، ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل لمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلف،ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبد الوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.