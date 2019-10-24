Advertisements
Advertisements
Advertisements

أصالة: "أتشرف بغناء أغنية من كلمات سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:41 ص
Advertisements
أصالة
أصالة
هبة أحمد
Advertisements
أعربت الفنانة أصالة، عن سعادتها لغناء أغنية من كلمات "الأمير عبدالرحمن بن مساعد "، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث قامت بنشر مقطع فيديو جديد ظهر فيه الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وهو يلقى بعض اشعاره ، وعلقت على الفيديو قائلة: "إنتظروا هذه الليله الكبيرة الّتي سنتغنّى فيها ونتشرّف بكلمات سموّ الأمير عبد الرّحمن بنّ مساعد ، وألحان صادق الشّاعر ، لنسمو معاً في عالم نقيّ حالم ، يُطهّر الرّوح ويُشفي النّفس ، إنتظرونا اللّيله على شاشة Mbc ، ودعواتكم لي بأنّ يجاري صوتي كلمات أميرنا المُثقّف المُبدع صاحب السموّ في الشّعر والمشاعر أصاله".

يُشار أن موسم الرياض قد بدأت فاعلياته في يوم 11 أكتوبر الجاري، ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل لمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلف،ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبد الوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.

وشهدت أولى حفلات موسم الرياض فى يوم 18 من أكتوبر الماضى ، حفل الفنان تامر حسني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم على المسرح الفني في الرياض بوليفارد،ورفع الحفل شعار كامل العدد، وشهد الحفل أجواء من السعادة والبهجة.

ومن جانبه، ردت أصاله على شائعة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وزاوجه من الفنانة نسرين طافش ،حيث نشرت أصاله صورة لها مع زوجها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة : "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس "اثنان بكيان واحد"، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني".

وأضافت: "خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم، شكراً لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".

وطرحت أصالة، مؤخرا آخر ألبوماتها الغنائية، وحمل الألبوم عنوان" فى قربك"، وضم الألبوم " 10 أغانى، هم:"في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تردد قناة إم بي سي أكشن «MBC Action» الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل الآن

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

منذ حوالي 8 ساعات

انخفاض في أسعار هذه السلع.. خبر سار لجميع المواطنين من "الغرفة التجارية" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تردد قناة KSA SPORTS HD 1 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

ميسي يوجه رسالة نارية إلى مدرب البرازيل

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. شقيق هيثم أحمد زكي يقلب الطاولة: هذا ما كان يريده قبل وفاته

منذ يوم

الزمالك يغري أحمد فتحي بمليون دولار لخطفه من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مفاجأة نجم الزمالك يستقر على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيان جديد من الحكومة بشأن مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

منذ يوم

تردد قناة MBC Action إم بي سي أكشن الناقلة مجانا لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. بث مباشر

منذ حوالي 14 ساعة

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بث مباشر

09:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status