أصالة: "أتشرف بغناء أغنية من كلمات سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد"

إنتظروا هذه الليله الكبيرة الّتي سنتغنّى فيها ونتشرّف بكلمات سموّ الأمير عبد الرّحمن بنّ مساعد ، وألحان صادق الشّاعر ، لنسمو معاً في عالم نقيّ حالم ، يُطهّر الرّوح ويُشفي النّفس ، إنتظرونا اللّيله على شاشة Mbc ، ودعواتكم لي بأنّ يجاري صوتي كلمات أميرنا المُثقّف المُبدع صاحب السموّ في الشّعر والمشاعر #أصاله @abdulrahmanbinmosaad