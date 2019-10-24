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الأهلي يقترب من استعادة نجمه المصاب

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:40 ص
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محمود متولي
محمود متولي
علي نبوي
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر خبرًا سارًا بعد حالة محمود متولي مدافع الفريق الذي بات قريبا من العودة للتدريبات الجماعية، بعدما اقترب من التعافي من الإصابة.


وينفذ محمود متولي المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الوقت الحالي، قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية قريبا.


ويواصل اللاعب اليوم التدريب في الجيم والخضوع لبعض التدريبات الخفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني؛ لتجهيزه للمرحلة المقبلة.


وكان محمود متولي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك والذي فاز فيه الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين الشهر الماضي.


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الكلمات المفتاحية

محمود متولي الدوري المصري الاهلي اخبار الرياضة

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