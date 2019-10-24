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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:36 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 24/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 
أخبار عاجلة الآن || الأمم المتحدة تعلق على إعدام إيران 90 طفلًا


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

كشف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة، عن "معلومات موثوقة" بشأن انتظار ما لا يقل عن 90 طفلا الآن تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || إرسال 276 شرطيا عسكريا و33 آلية إلى سوريا


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنها سترسل 276 شرطيًا عسكريًا إضافيين و33 آلية إلى سوريا خلال أسبوع، حسبما ذكرت قناة سكاي روسيا اليوم.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || محكمة بنجلادش تحكم بالإعدام على 16 شخصا


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

 أدى إحراق فتاة عمرها 19 عامًا في 6 أبريل من هذا العام في أعقاب شكواها من الاعتداء الجنسي من قِبل مديرها، إلى صدمة في أنحاء بنجلاديش وأثار احتجاجات ضد اضطهاد النساء والفتيات.

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