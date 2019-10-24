"العفو الدولية": وثقنا بعض حوادث قمع من الجيش في مناطق لبنانية

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إنها وثقت بعض حوادث قمع من الجيش في مناطق لبنانية.

وأضفات منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، أنها سجلت حوادث قمع رغم محاولة السلطات اللبنانية تفادي قمع التظاهرات.

وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أن إغلاق الطرقات اللبنانية سلميا كجزء من الاحتجاج يعد عملا مشروعا، مؤكدة أن محاولة إقصاء السلطة اللبنانية للمحتجين تمثل انتهاكا لحق الاحتجاج.





ودخلت الاحتجاجات الشعبية في لبنان، أسبوعها الثاني وسط تصاعد مطالب المتظاهرين بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة الطبقة السياسية.

وفجرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصحة، مما أجبر الحكومة على إلغاء الضريبة لاحقا.