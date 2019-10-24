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عبد الحفيظ يكشف عن خطة إعداد الأهلي خلال توقف الدوري

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:36 ص
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عبد الحفيظ
عبد الحفيظ
علي نبوي
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كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن خطة الإعداد خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار تأجيل مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قام بتقسيم المرحلة إلى جزأين؛ يسعى خلالهما لتحقيق أكبر مكاسب فنية وبدنية للاعبين؛ من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي قدمه الفريق قبل توقف المسابقة.

وأضاف عبد الحفيظ أن الجزء الأول من المرحلة المقبلة قد يشهد إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع يتخلله خوض مباراة أو مباراتين على أقصى تقدير، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه في هذا الشأن.

وأوضح أن الجزء الثاني من مرحلة الإعداد سيكون في القاهرة بعد العودة من المعسكر الخارجي ــ حال إقامته ــ وسيتم تحديد ملامحها النهائية وفقًا لاحتياجات ومتطلبات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر؛ من أجل تحقيق الاستفادة الفنية والبدنية الكاملة للفريق من فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز.

وتتوقف بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي لمدة شهر بسبب ارتباط منتخب مصر الأوليمبي بالمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد 2020.
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