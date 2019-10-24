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يارا تعلن دعمها لانتفاضة لبنان بأغنية "بمجدك"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:35 ص
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يارا
يارا
رشا عادل
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نشرت الفنانة اللبنانية يارا، من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها، ظهرت خلاله وهي تغني أغنية "بمجدك احتفيت"، وذلك لدعم الانتفاضة البنانية.

ظهرت يارا خلال مقطع الفيديو وهي في أحد الشوارع اللبنانية أثناء الانتفاضة، وكانت مترتديةً "تيشرتًا" باللون الأحمر، وعلقت يارا علي مقطع الفيديو قائلة:"بمجدك احتفيت، واسكر باسمك مجد يا لبنان صباحي وطني".

تفاعل جمهور يارا مع مقطع الفيديو

لاقى مقطع الفديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان يارا، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلا:"الله ينصركم"، وأضاف آخر "الله يحميكم ويحفظكم يا لبنان "، وفي السياق ذاته تابع متابع آخر "أحلى من غني للبنان، يارب تحمي لبنان، الله يحمي بلاد الأرز من كل شر سوء ويحفظ هالبلد الرائع".

يارا تؤكد دعمها للشعب اللبناني

يشار إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى، التي أعلنت يارا دعمها للشعب اللبناني في انتفاضة، فقد شاركت جمهورها عبر موقع "إنستجرام" بعدد من المنشورات الحماسية والداعمة.

"مليت" أخر أغاني يارا مع دورزي

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يارا، هي أغنية "مليت"، التي جمعتها بالفنان الجزائري "دورزي"، وقد لاقت الأغنية قبولًا كبيرًا لدى جمهور يارا و"دورزي"، وحصل مقطع فديو الأغنية على أكثر من 3 مليون مشاهدة، بعد ثلاثة أيام من عرضها على موقع الفيديوهات "اليوتيوب".
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الكلمات المفتاحية

يارا تغني بمجدك يارا انتفاضة لبنان الفجر الفني

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