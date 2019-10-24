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مؤشر بورصة دبي يصعد 0.21% بمستهل جلسة اليوم

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:18 ص
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بورصة دبي
بورصة دبي
نيفين سمير
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بورصة دبي 

إستهلت بورصة دبي تعاملات اليوم، الخميس أخر أيام الأسبوع علي إرتفاع ، حيث صعد المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.21% رابحا 5.89 نقطة ليصل إلى مستوى 2786.03 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 99.7 مليون سهم محققة ما قيمته 103.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1308 صفقة ل29 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.
 
وارتفعت 3 قطاعات  ببورصة دبي اليوم ، وكان على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.16%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ، سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.91%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.90%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 3%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.63%.


أخبار بورصة دبي أمس الأربعاء 23-10-2019 

وأنهت بورصة دبي تعاملات أمس الأربعاء، علي هبوط،  حيث تراجع مؤشرها العام  بنسبة 0.27% خاسراً 7.58 نقطة ليغلق عند مستوى 2780.14 نقطة،وقاد الهبوط قطاع العقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 219.6 مليون سهم محققة ما قيمته 184.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2864 صفقة لـ35 سهما، وارتفع 12 سهماً، وانخفض 15 سهما، واستقرت 8 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.42%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.23%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 10.63%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.31%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.94%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 3.67%


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