مؤشر بورصة دبي يصعد 0.21% بمستهل جلسة اليوم

بورصة دبي





إستهلت بورصة دبي تعاملات اليوم، الخميس أخر أيام الأسبوع علي إرتفاع ، حيث صعد المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.21% رابحا 5.89 نقطة ليصل إلى مستوى 2786.03 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 99.7 مليون سهم محققة ما قيمته 103.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1308 صفقة ل29 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبي اليوم ، وكان على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.77%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.65%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.16%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ، سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 1.91%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.90%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 3%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.63%.









أخبار بورصة دبي أمس الأربعاء 23-10-2019





وأنهت بورصة دبي تعاملات أمس الأربعاء، علي هبوط، حيث تراجع مؤشرها العام بنسبة 0.27% خاسراً 7.58 نقطة ليغلق عند مستوى 2780.14 نقطة،وقاد الهبوط قطاع العقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 219.6 مليون سهم محققة ما قيمته 184.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2864 صفقة لـ35 سهما، وارتفع 12 سهماً، وانخفض 15 سهما، واستقرت 8 أسهم.