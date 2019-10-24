بدون محمد صلاح.. صراع رباعي على جائزة لاعب الجولة في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وشهدت القائمة التي أعلنها "يويفا" تواجد 4 لاعبين وهم أليكس أوكلاند تشامبرلين لاعب ليفربول، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ورحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس.



وقاد تشامبرلين ليفربول للفوز على جينك البلجيكي بنتيجة 4-1 حيث سجل ثناية رائعة، فيما سجل مبابي 3 أهداف "هاتريك" في اكتساح الفريق الباريسي لكلوب بخماسية، كما سجل ستيرلينج ثلاثة أهداف "هاتريك" في الفوز الكبير للسيتي على أتلانتا بنتيجة 5-1، فيما قلب ديبالا بهدفيه النتيجة لصالح يوفنتوس بعدما كان متأخرًا بهدف أمام لوكوموتيف موسكو الروسي.