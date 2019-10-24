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بدون محمد صلاح.. صراع رباعي على جائزة لاعب الجولة في دوري الأبطال

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
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المرشحون
المرشحون
علي نبوي
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة التي أعلنها "يويفا" تواجد 4 لاعبين وهم أليكس أوكلاند تشامبرلين لاعب ليفربول، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، ورحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس.

وقاد تشامبرلين ليفربول للفوز على جينك البلجيكي بنتيجة 4-1 حيث سجل ثناية رائعة، فيما سجل مبابي 3 أهداف "هاتريك" في اكتساح الفريق الباريسي لكلوب بخماسية، كما سجل ستيرلينج ثلاثة أهداف "هاتريك" في الفوز الكبير للسيتي على أتلانتا بنتيجة 5-1، فيما قلب ديبالا بهدفيه النتيجة لصالح يوفنتوس بعدما كان متأخرًا بهدف أمام لوكوموتيف موسكو الروسي.
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الكلمات المفتاحية

هدف محمد صلاح المميز محمد صلاح دوري أبطال أوروبا

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