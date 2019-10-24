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خبر سار لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة ليجانيس

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
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مودريتش وبيل
مودريتش وبيل
مصطفي صابر
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شهد مران ريال مدريد الإسباني اليوم أخبار سعيدة نظراً لعودة نجمي الفريق مرة أخرى للتدريبات الجماعية والفردية والتأهيل للمشاركة مع المرينجي.

عاد لوكا مودريتش إلى التدريبات مع زملائه في فريق ريال مدريد يوم الأربعاء ، بينما جاريث بيل تقدم على أرض الملعب لكنه عمل بشكل فردي.

وغاب اللاعبان عن آخر مباراتين لفريقهما أمام ريال مايوركا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم  و جالطا سراي في دوري أبطال أوروبا.

أصيب كلاهما  في المباراة بين ويلز وكرواتيا خلال آخر استراحة دولية ، وبعد فترة مليئة بالإصابة في صفوف فريق ريال مدريد، يضم زين الدين زيدان جميع لاعبيه في الملعب التدريبي ، وبار ماركو أسينسيو وناتشو فرنانديز ، وكلاهما يعاني من مشاكل طويلة الأجل.

يذكر أن ريال مدريد لديه ثلاث مباريات متتالية في ملعب سانتياغو بيرنابيو وستكون ضد ليجانيس وريال بيتيس في الدوري الاسباني ، وجالطا سراي التركي في بطولة دوري أبطال أوروبا.
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الكلمات المفتاحية

مودريتش ليجانيس زين الدين ريال مدريد جاريث بيل

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