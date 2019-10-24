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الأرصاد تُحذر من حالة الطقس.. الأمطار مستمرة حتى الجمعة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:13 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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في إطار حرص "بوابة الفجر الإلكترونية" على تزويد متابعيها بكافة الأخبار المتعلقة بحالة الطقس وتفاصيل درجات الحرارة ومناطق سقوط الأمطار، ننشر لكم تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تستمر الأمطار على السواحل الشمالية وتكون رعدية أحيانا، وتمتد للقاهرة، ويشهد الوجه البحري انخفاضا في درجات الحرارة، مما يدفع المواطنين لارتداء الملابس الشتوية تجنبا لموجة البرد القارصة التي تجتاح البلاد هذه الفترة.

تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس:

حذرت هيئة الأرصاد من حالة الطقس حتى غدا الجمعة، مناشدة المواطنين بضرورة القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة، منعا لارتكاب الحوادث، ولتجنب الإنزلاق.

وحذرت الأرصاد من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر يوم الجمعة بسبب تكون الشبورة المائية، ناصحة بتغيير نوعية الملابس اعتبارا مساء أمس لانخفاض الحرارة ليلا.

ونصحت الأرصاد بضرورة اتباع النشرة الجوية لمعرفة أماكن سقوط الامطار ودرجة الحرارة المتوقعة، وبالنسبة للمدن المطلة على ساحل البحر المتوسط  يجب أن يتخذ قاطنيها التدابير اللازمة لغزارة الأمطار هناك.

الأمطار مستمرة حتى الجمعة
 قالت الأرصاد الجوية أن الأمطار تواصل استمرارها حتى الجمعة وحالة الطقس تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة غدا وتشتد البرودة ليلا على المواطنين، وتصل العظمى بالقاهرة لـ 24 والصغرى 20، كما تصل شدة الأمطار لـ35 مم على السواحل الشمالية، وتشهد محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومناطق حلايب وشلاتين سقوط أمطار.
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