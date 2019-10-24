الأرصاد تُحذر من حالة الطقس.. الأمطار مستمرة حتى الجمعة

تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس:





حذرت هيئة الأرصاد من حالة الطقس حتى غدا الجمعة، مناشدة المواطنين بضرورة القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة، منعا لارتكاب الحوادث، ولتجنب الإنزلاق.





وحذرت الأرصاد من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر يوم الجمعة بسبب تكون الشبورة المائية، ناصحة بتغيير نوعية الملابس اعتبارا مساء أمس لانخفاض الحرارة ليلا.



